«Σήμερα έχουμε ραντεβού με το μέλλον. Αλλάζουμε το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξουμε τη χώρα. Καλώ όλους τους δημοκράτες και τους προοδευτικούς πολίτες να ψηφίσουν. Ενώνουμε δυνάμεις, κερδίζουμε την ελπίδα» δήλωσε ο Χάρης Δούκας, ο ένας εκ των έξι υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, αφού προσήλθε για να ψηφίσει.

Οι κάλπες είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 7 το βράδυ, εκτός κι αν η αρμόδια επιτροπή του κόμματος (ΕΔΕΚΑΠ) αποφασίσει να δώσει παράταση, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ακόμη σημαντική προσέλευση ψηφοφόρων, ιδίως στα μεγάλα εκλογικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν τα μέλη του κόμματος και επιπλέον όσοι άλλοι άνω των 16 το επιθυμούν δηλώνοντας, σε όποιο εκλογικό κέντρο προσέλθουν, πως θέλουν να εγγραφούν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι και υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλη άλλου κόμματος.

