Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Παύλος Γερουλάνος.

«Μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για την παράταξη. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο που περιμένη επιμονή και υπομονή. Πραγματικά αξίζει τον κόπο όλη αυτή η διαδικασία. Οι μεγάλες ουρές μας δίνουν μεγάλη δύναμη. Η μεγάλη συμμετοχή δίνει νομιμοποίηση στον νέο Πρόεδρο, δίνει δύναμη στο ΠΑΣΟΚ», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Γερουλάνος.

«Ξεκινάει μία νέα διαδικασία για να προχωρήσουμε μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορεί να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπει σήμερα η χώρα», πρόσθεσε ο κ. Γερουλάνος και ευχαρίστηκε τα μέλη της εφορευτικής και τους δημοσιογράφους.

«Να ευχηθώ αυτή η διαδικασία να είναι μία καινούρια μέρα για το ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

