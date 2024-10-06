Στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Παύλος Γερουλάνος.
«Μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για την παράταξη. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο που περιμένη επιμονή και υπομονή. Πραγματικά αξίζει τον κόπο όλη αυτή η διαδικασία. Οι μεγάλες ουρές μας δίνουν μεγάλη δύναμη. Η μεγάλη συμμετοχή δίνει νομιμοποίηση στον νέο Πρόεδρο, δίνει δύναμη στο ΠΑΣΟΚ», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Γερουλάνος.
«Ξεκινάει μία νέα διαδικασία για να προχωρήσουμε μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορεί να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπει σήμερα η χώρα», πρόσθεσε ο κ. Γερουλάνος και ευχαρίστηκε τα μέλη της εφορευτικής και τους δημοσιογράφους.
«Να ευχηθώ αυτή η διαδικασία να είναι μία καινούρια μέρα για το ΠΑΣΟΚ», τόνισε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.