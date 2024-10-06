Το εκλογικό της δικαίωμα άσκησε η Νάντια Γιαννακοπούλου από το Περιστέρι και το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Η υποψήφια για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις εσωκομματικές εκλογές και δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη καθώς στην εκλογική διαδικασία σήμερα συμμετείχε και η μεγάλη της κόρη, η οποία είναι άνω των 16 ετών.

«Σήμερα είναι μία μεγάλη, ξεχωριστή ημέρα για το ΠΑΣΟΚ. Χιλιάδες πολίτες καλούνται σήμερα, μετά από τρεις μήνες μίας διαδικασίας διαλόγου και γιορτής της δημοκρατίας, να πάρουν το ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους, να ψηφίσουν με το χέρι στην καρδιά και με το βλέμμα στο μέλλον για τη νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Για μία νέα, δυναμική πορεία. Μία νέα, δυναμική αρχή προκειμένου στις 14 του μήνα η χώρα να έχει ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και στις επόμενες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας» δήλωσε η κα Γιαννακοπούλου.

«Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και αυτό με χαροποιεί. Πιστεύω ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε κάθε προσδοκία», πρόσθεσε η κα. Γιαννακοπούλου καλώντας του πολίτες να συμμετέχουν μαζικά στη διαδικασία, προκειμένου «να δώσουν μία ηχηρή απάντηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ελπίδα και προοπτική για τη χώρα, απέναντι στους αδιέξοδους μονόδρομους του κ. Μητσοτάκη».

Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7:00 το απόγευμα, ενώ δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν τα μέλη του κόμματος και επιπλέον όσοι άλλοι άνω των 16 το επιθυμούν δηλώνοντας, σε όποιο εκλογικό κέντρο προσέλθουν, πως θέλουν να εγγραφούν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι και υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλη άλλου κόμματος.

