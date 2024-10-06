Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Στην κάλπη και ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Πριν δυόμισι χρόνια μου εμπιστευτήκατε τις τύχες του Κινήματος. Σήμερα νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους απλούς ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ για την τιμή που μου έκαναν, αλλά και για τις μάχες, που δώσαμε μαζί», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κι εκ νέου υποψήφιος για την ηγεσία, που ψήφισε στις 11 το πρωί, στο Κερατσίνι.

«Σε μόλις δυόμισι χρόνια καταφέραμε να σπάσουμε τις μυλόπετρες του δικομματισμού, που συμπίεζαν το ΠΑΣΟΚ. Θα το κάνουμε πιο ισχυρό και θα πετύχουμε σημαντικές νίκες ξαναβάζοντας την παράταξή μας στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων», τόνισε μετά την ψηφοφορία και πρόσθεσε: «Μαζί πετύχαμε όλα αυτά τα σημαντικά βήματα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το άλμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.