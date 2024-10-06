Άνοιξαν στις 7 το πρωί οι 950 κάλπες της εσωκομματικής ψηφοφορίας για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.

Οι κάλπες είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 7 το βράδυ, εκτός κι αν η αρμόδια επιτροπή του κόμματος (ΕΔΕΚΑΠ) αποφασίσει να δώσει παράταση, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ακόμη σημαντική προσέλευση ψηφοφόρων, ιδίως στα μεγάλα εκλογικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν τα μέλη του κόμματος και επιπλέον όσοι άλλοι άνω των 16 το επιθυμούν δηλώνοντας, σε όποιο εκλογικό κέντρο προσέλθουν, πως θέλουν να εγγραφούν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι και υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλη άλλου κόμματος.

Όλοι οι ψηφοφόροι θα καταβάλουν ως αντίτιμο το ποσό των 3 ευρώ.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους για την ταυτοπροσωπία αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο ( π.χ δίπλωμα οδήγησης).

Το ψηφοδέλτιο είναι κοινό με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων: Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου , 'Αννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας και Μιχάλης Κατρίνης και μπαίνει σταυρός προτίμησης.

Για να εκλεγεί νέος πρόεδρος απαιτείται να συγκεντρώσει το 50+1 των ψήφων κι αν δεν το καταφέρει τότε οι δύο πρώτοι θα αναμετρηθούν σε β γύρο την επόμενη Κυριακή 13 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα αναμένονται μετά τις 9 το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.