ΣΥΡΙΖΑ: Σε τροχιά διάσπασης χωρίς επιστροφή

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στον ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει στο κόμμα όποιος αντέξει. Αυτό δείχνουν τα τελευταία γεγονότα με την κατάσταση να είναι δυναμική και τις ανατροπές συνεχείς.

Η «καλή μέρα από το πρωί φαίνεται» και όταν χθες έγινε γνωστή η σύγκληση εκτάκτως της Πολιτικής Γραμματείας για αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου η ένταση που ακολούθησε δεν αποτέλεσε έκπληξη.

Μπορεί ο επίσημος λόγος να ήταν η αναζήτηση μεγάλης αίθουσας, ωστόσο αρκετοί σκέφτηκαν πως η νέα πλειοψηφία επιχειρεί να οδηγήσει τον Κασσελάκη στην κατάθεση υποψηφιότητας χωρίς να γνωρίζει τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες προθεσμίες η εκλογή συνέδρων θα γινόταν 19-20 Οκτωβρίου και η ημερομηνία για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή στην εκλογική κούρσα 24 Οκτωβρίου. Πλέον η εκλογή των συνέδρων μετατέθηκε στις 2-3 Νοεμβρίου και το συνέδριο 8-10 του άλλου μήνα.

Η κατάσταση στη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μύριζε «μπαρούτι» και το θερμόμετρο ανέβηκε πιο πολύ ακόμα και από τη συνεδρίαση της καθαίρεσης του Στέφανου Κασσελάκη ένα μήνα πριν.

Η πίεση που δέχεται ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μεγάλη.

Τα όσα είπε στο τελευταίο βίντεο του δε θα περνούσαν έτσι απλά.

Τα περί «συνιστώσα διαπλοκής» που ανέφερε για τον ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησε πολλές αντιδράσεις με τους «87» να συνεδριάζουν μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο πρώην βουλευτής Θέμης Μουμουλίδης τον έστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής. Λίγο αργότερα, τροπολογία κατέθεσαν οι Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης και Γιάννης Μπουλέκος προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η οποία έγινε αποδεκτή. «Το σχέδιο πολιτικής απόφασης είναι ένα κείμενο που είναι προωθητικό και πολιτικά και προγραμματικά.

Δυστυχώς δεν το υποστηρίζει όπως φαίνεται ο πρώην πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης με βάση όσα υποστήριξε στο βίντεο χθες (για προοδευτικό χώρο, διαπλοκή κ.ά)», ανέφερε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος κατά την τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η τροπολογία ανέφερε τα εξής: «Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων είναι ομόφωνη συλλογική απόφαση τόσο του 4ου συνεδρίου όσο και της Κ.Ε. του κόμματος μας. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις δεν αποτελούν προϊόν διαπλοκής αλλά αίτημα των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων της χώρας. Προσβλητικές αναφορές σε βάρος στελεχών, μελών και του ίδιου του κόμματος για δήθεν εξυπηρέτηση σχεδίων της διαπλοκής δεν είναι αποδεκτές και τραυματίζουν την ενότητα του κόμματος».

Τελικά η πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη για άλλη μια φορά αποχώρησε από τα όργανα. Καταγγέλλουν μεθοδεύσεις από την πλευρά των «87» με το κόμμα να έχει χωριστεί στα δυο.

Με μια κίνηση ρελάνς η Θεοδώρα Τζάκρη κατέθεσε τις απαιτούμενες υπογραφές (87 συνολικά), αλλά και το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη. Τι ήθελαν να δείξουν; Πως όλα όσα ακούστηκαν ότι ο πρώην επικεφαλής της Κουμουνδούρου περιμένει να δει τις κινήσεις των αντιπάλων του, ή ότι έχει πρόβλημα με τη δήλωση του ήταν στη σφαίρα της φαντασίας. Πηγές από το περιβάλλον του ανέφεραν αργά χθες το βράδυ: «ό,τι και να σκαρφιστούν, ό,τι και να μεθοδεύσουν οι υποστηρικτές του χθες, κανένα εμπόδιο δεν θα σταματήσει τον Στέφανο Κασσελάκη. Η υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ προχωρά, επειδή τα μέλη του κόμματος και η κοινωνία διψούν για αλλαγή και ανανέωση. Όσα προσκόμματα και να βάλουν, η επιθυμία για έναν σύγχρονο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο δυνατή».

Η σκληρή κόντρα των δυο πλευρών και το γεγονός ότι η «συγκατοίκηση» είναι αδύνατη αποτυπώθηκε από τις τοποθετήσεις της Όλγας Γεροβασίλη και της Θεοδώρας Τζάκρη. Η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας κατηγόρησε τους «87» λέγοντας: «εσείς είστε η χειρότερη εκδοχή μιας μικρής και ανήμπορης αριστεράς που την σήκωσε στην πλάτη ο λαός και την πήγε στην εξουσία το 2015. Εσείς καταστρέφετε την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα και όχι ο Στέφανος Κασσελάκης».

Η απάντηση ήρθε από την Όλγα Γεροβασίλη: «δεν υπάρχουν υποψήφιοι πρόεδροι δια αντιπροσώπων... όποιος δεν σέβεται τις δημοκρατικές αποφάσεις της πλειοψηφίας δεν μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά για ένα άλλο κόμμα. Ζητώ από τη Θεοδώρα Τζάκρη να ανακαλέσει όσα προσβλητικά έως υβριστικά εκστόμισε από αυτό εδώ το βήμα σε βάρος συντρόφων και συντροφισσών».

Επιπλέον, πέρασε η τροπολογία που είχε καταθέσει ο Δημήτρης Χατζησωκράτης για την αποσύνδεση της εκλογής νέας Κεντρικής Επιτροπής από την εκλογή Προέδρου. Η εκλογή για τη νέα Κ.Ε. θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2025

Ο Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσε την υποψηφιότητά του, συνοδεύοντας την από 34 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής και το πόθεν έσχες του. Ο κ.Φαραντούρης παρουσίασε σε αδρές γραμμές ένα πρόγραμμα 10 σημείων που αποτελεί και την πολιτική πρόταση του, από το δημογραφικό μέχρι την λειτουργία της αγοράς και από τα εργασιακά και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό στερέωμα.

Την υποψηφιότητα του ανακοίνωσε και ο Απόστολος Γκλέτσος, δηλώνοντας στο περιθώριο της συνεδρίασης ότι έχει συγκεντρώσει 32 υπογραφές.

