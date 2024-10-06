Ψήφισε η Άννα Διαμαντοπούλου: «Όλοι στις κάλπες» το μήνυμά της

«Πάμε κάλπες» ήταν το μήνυμα που απηύθυνε η Άννα Διαμαντοπούλου στους πολίτες μόλις ψήφισε στις 10.30 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

«Μεγάλη μέρα σήμερα και ηλιόλουστη... Σήμερα πάμε όλοι στις κάλπες. Τα μέλη, οι φίλοι, οι πολίτες, για να θέσουμε τις βάσεις για το μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον, με μία ισχυρή Ελλάδα, μια δίκαιη κοινωνία και αποτελεσματικό κράτος. Πάμε κάλπες», ανέφερε η υποψήφια για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

