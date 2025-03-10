Λογαριασμός
Νατσιός: Βανδαλίζονται με τρισάθλιο τρόπο η Παναγία και οι Άγιοι μας

Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ διερωτάται αν η Διεύθυνση της Πινακοθήκης θα τολμούσε να εκθέσει «έργα τέχνης» που θα πρόσβαλλαν τη θρησκεία των Μουσουλμάνων ή των Εβραίων

Νατσιος

Τους βανδαλισμούς του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ, Νίκου Παπαδόπουλου στην Εθνική Πινακοθήκη σχολίασε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του κόμματος, Δημήτριος Νατσιός.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο ίδιος δεν πήρε θέση για το περιστατικό αλλά παρέπεμψε στην ανακοίνωση που έχει εκδώσει το κόμμα ενώ στη συνέχεια διερωτάται αν η  Διεύθυνση της Πινακοθήκης θα τολμούσε να εκθέσει «έργα τέχνης» που θα πρόσβαλλαν τη θρησκεία των Μουσουλμάνων ή των Εβραίων.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Πολλά ακούστηκαν σήμερα για το επεισόδιο με τα βλάσφημα έργα στην Πινακοθήκη. Η ΝΙΚΗ έχει εκδώσει σχετικό Δελτίο Τύπου και έχει πάρει επίσημα θέση. 
Εγώ θα ρωτήσω την κυρία Υπουργό Πολιτισμού: Θα τολμούσε η Διεύθυνση της Πινακοθήκης να εκθέσει «έργα τέχνης» που θα πρόσβαλλαν την θρησκεία των Μουσουλμάνων ή των Εβραίων; 
Γιατί επιτρέπει να γίνεται αυτό για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς;
Από την μια η Κυβέρνηση και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τιμούν δήθεν την Κυριακή της Ορθοδοξίας και την αναστήλωση των ιερών εικόνων και από την άλλη αφήνουν να βανδαλίζονται με τρισάθλιο τρόπο η Παναγία και οι Άγιοι μας. 
Ντροπή και μόνο ντροπή.»

νατσιος

