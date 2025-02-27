Της Δέσποινας Βλεπάκη

H ιστορική αίθουσα της 3ης Σεπτέμβρη στο Athens Capital ήταν κατάμεστη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ για τη δικαιοσύνη. Η ημερίδα με τίτλο «Ανοίγουμε τον διάλογο για τη Δικαιοσύνη και τη θεσμική θωράκιση του Κράτους Δικαίου» ικανοποίησε τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και έφερε στο κέντρο της Αθήνας το «ολον» ΠΑΣΟΚ.

Σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έδωσε το παρών, ενώ υπήρξαν και παρουσίες που συζητήθηκαν ιδιαίτερα στα πηγαδάκια.

Στις πρώτες σειρές βρέθηκε ο ανεξάρτητος μέχρι ώρας βουλευτής Πέτρος Παππάς που είναι με το ένα πόδι ήδη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα είχε θέση ανάμεσα στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Στην εκδήλωση έφτασε με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Θανάση Γλαβίνα, αφού τους δύο συνδέει η Θεσσαλονίκη. Την ημερίδα παρακολούθησε και η πρόσφατη μεταγραφή του κόμματος της Αξιωματικής αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά , με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο μέχρι πρότινος σύντροφοι στον ΣΥΡΙΖΑ (Πέτρος Παππάς και Ράνια Θρασκιά) στις επόμενες εθνικές εκλογές θα δίνουν τη μάχη του σταυρού στην Α΄Θεσσαλονίκης με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ.

Μια ακόμα παρουσία που συζητήθηκε είναι ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι από την στιγμή που αποχώρησε από το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου φλερτάρει με την επιστροφή στο παραδοσιακό πολιτικό του σπίτι στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι στην εκδήλωση της Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε και ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς που θεωρείται πιο κοντά στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Θερμή χειραψία Κώστα Τσουκαλά - Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Μια χειραψία που συζητήθηκε στο παρασκήνιο της εκδήλωσης ήταν αυτή που αντάλλαξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα η δημόσια εμφάνιση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στον ΣΚΑΙ στην οποία ανέφερε ότι «εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη» κόντρα στη γραμμή του κόμματος και του Προέδρου που σημειώνει ότι έχει «κλονιστεί η εμπιστοσύνη του» και πληροφορίες περί κλίματος και συζήτηση διαγραφής του βουλευτού. Μάλιστα υπήρξαν διαρροές που ανέφεραν ότι ένας από τους θιασώτες της σκληρής γραμμής ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες η παρεξήγηση λύθηκε όταν ο Κώστας Τσουκαλάς πήρε την κατάσταση στα χέρια του και τηλεφώνησε στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ξεκαθαρίζοντας τη θέση του.Το θέμα θεωρείται λήξαν και η θερμή χειραψία των δύο στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ ήρθε να το επιβεβαιώσει.

Νίκος Ανδρουλάκης: Το δίπολο «συγκεντρώσεις ή Δικαιοσύνη» είναι επίπλαστο και επικίνδυνο

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν ανέβηκε στο βήμα για να καλωσορίσει ομιλητές και παρευρισκομένους στην εκδήλωση σημείωσε ότι είναι χρέος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανοίξει τον διάλογο για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και να λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Κατηγόρησε την Κυβέρνηση για δημιουργία κλίματος τοξικότητας και διχόνοιας και υπερασπίστηκε το δικαίωμα των πολιτών στη διαμαρτυρία.

«Το δίπολο «συγκεντρώσεις ή Δικαιοσύνη», που καλλιεργεί η κυβέρνηση είναι και επίπλαστο και επικίνδυνο. Οι πολίτες συγκεντρώνονται ειρηνικά για να ζητήσουν Δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών. Για να μην υπάρξουν νέα Τέμπη. Η κοινωνία των πολιτών δεν διαμαρτύρεται κατά της Δικαιοσύνης, αλλά υπέρ της Δικαιοσύνης. Δεν κινητοποιείται υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά υπέρ της αλήθειας και του κράτους δικαίου», σημείωσε από το βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέλυσε τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η πράσινη παράταξη όπως την τροπολογία που επανακατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα, που προβλέπει ότι τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστικών λειτουργών, όσο δηλαδή διαρκεί ένας εκλογικός κύκλος, δεν θα μπορούν να αναλάβουν δημόσιο αξίωμα. Ενώ τόνισε και τις προτάσεις του κόμματος για την επόμενη μέρα. Στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει να αποδεσμευθεί η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την επιλογή του εκάστοτε Πρωθυπουργού και της εκάστοτε κυβέρνησης υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταλήγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα προτείνει και την αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, ώστε η εκάστοτε συγκυριακή πλειοψηφία να μην μπορεί να εμποδίζει τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των μελών της κυβέρνησης.

«Είναι κρίσιμο να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την αίσθηση ατιμωρησίας, αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας, που νιώθει ο ελληνικός λαός για το πολιτικό σύστημα», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην εκδήλωση εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη που έκανε χαιρετισμό στην αρχή αλλά και το κλείσιμο της βραδιάς, παρουσίασαν τις απόψεις τους ο Χρίστος Γεραρής, επίτιμος Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας, πρ. υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ. και Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ο Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Πρόεδρος Δ.Σ.Α, ο Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και ο Ιωάννης Καραβοκύρης, πρ. Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρ. Πρόεδρος στο ΑΣΕΠ.

Τα άκουσε ο Δουδωνής στην Καλαμάτα

Και ενώ η εκδήλωση στο Athens Capital έφερε χαμόγελα στο ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ότι η παρουσία του Παναγιώτη Δουδωνή στην Καλαμάτα θα του μείνει αξέχαστη για διαφορετικούς λόγους. Ο βουλευτής επικρατείας που κατά γενική ομολογία δίνει τη μάχη σε όλη την Ελλάδα για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ σε εκδήλωση στη Νομαρχιακή της Καλαμάτας αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του έδωσε τον λόγο στους παρευρισκόμενους μέλη και φίλους του κινήματος. Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν βίντεο με πολίτες να ασκούν κριτική για τη στρατηγική του κόμματος.

«Από κόμμα εξουσίας γίναμε κόμμα διαμαρτυρίας. Στραβά αρμενίζουμε, δίνοντας ακόμα την εντύπωση ότι είμαστε μια συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. Το καλύτερο πολιτικό σύστημα που είναι η σοσιαλδημοκρατία, δεν ανεβαίνει στην κορυφή που της αξίζει. Θέλω το κόμμα μας, κόμμα αξιών και αρχών και όχι κόμμα Μακιαβελικό όχι δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μόνο η αμφίπλευρη διεύρυνση θα μας σώσει. Όχι μόνο προς τα αριστερά, αλλά και προς τα δεξιά. Σας ευχαριστώ» ήταν μια από τις τοποθετήσεις για το ΠΑΣΟΚ που άκουσε ο βουλευτής Επικρατείας. Πάντως συνομιλητές του Παναγιώτη Δουδωνή κάνουν λόγο για μεμονωμένα περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.