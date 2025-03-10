Στο επεισόδιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα στην Εθνική Πινακοθήκη στο οποίο πρωταγωνίστησε αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της «Νίκης», Νίκος Παπαδόπουλος, αφότου αφέθηκε ελεύθερος κάνοντας λόγο για κυβέρνηση άθεων και αντίχριστων.

Ο βουλευτής δεν αναφέρεται στον βανδαλισμό των εκθεμάτων ωστόσο μιλάει για την επιστολή που έστειλε για την εν λόγω εικαστική έκθεση στην υπουργό Πολιτισμού, κατηγορώντας την πως εισέπραξε «την πλήρη αδιαφορία» της.

«Έτσι, σήμερα επισκέφθηκα την Εθνική Πινακοθήκη με την ελπίδα να συναντήσω τη Διευθύντρια για να συζητήσουμε δια ζώσης το επίμαχο θέμα. Όμως, εφόσον η ίδια απουσίαζε, επισκέφθηκα την έκθεση προκειμένου να διαπιστώσω εάν παρ’ ελπίδα είχαν αφαιρεθεί τα εν λόγω “καλλιτεχνικά εκτρώματα”» συνεχίζει.

Επίσης, κάνει λόγο για πρωτοφανή «στα χρονικά της Δημοκρατίας όσο και για την Ποινική Δικαιοσύνη» της «παράνομης κράτησής» του, δηλώνοντας πως «το Άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει ότι ο Βουλευτής δεν επιτρέπεται να διώκεται, να φυλακίζεται ή να περιορίζεται με άλλον τρόπο αν δεν υπάρχει άδεια της Βουλής. Τέτοια άδεια δεν υπήρξε».

«Από δω και πέρα θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, μέσω των πληρεξουσίων Δικηγόρων μου, εις βάρος όλων εκείνων που κράτησαν ένα μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα δημόσιο χώρο όπως η Εθνική Πινακοθήκη βιαιοπραγώντας λόγω και έργω. Θα λογοδοτήσουν όλοι για την έκνομη και παράνομη συμπεριφορά εις βάρος ενός εκλεγμένου μέλους του ελληνικού Κοινοβουλίου. Στο πρόσωπο το δικό μου “εγκλημάτησαν” οι Εξουσιαστές κατά ολόκληρου του Χριστεπώνυμου πληρώματος της Πατρίδας» σημειώνει ο Νίκος Παπαδόπουλος.

Το κείμενό του συνοδεύεται και με ένα βίντεο που ανέβασε με τα όσα συνέβησαν σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του

«Εδώ και μέρες έχω επισημάνει θεσμικά με ερώτησή μου στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και με επιστολή μου στη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Συραγώ Τσιάρα την επιτακτική ανάγκη να αποσυρθούν τα βλάσφημα εκθέματα από την Εθνική Πινακοθήκη που προσβάλουν τη θρησκευτική μας πίστη με την παραποίηση που βεβηλώνει την Παναγία μας, την Μητέρα όλων μας, τον μονογενή υιό της τον Ιησού Χριστό, καθώς και τους Αγίους της Εκκλησίας μας.

Ωστόσο, παρά τις θεσμικές οχλήσεις μου, εισέπραξα την πλήρη αδιαφορία της Υπουργού και της διοίκησης της Πινακοθήκης. Έτσι, σήμερα επισκέφθηκα την Εθνική Πινακοθήκη με την ελπίδα να συναντήσω τη Διευθύντρια για να συζητήσουμε δια ζώσης το επίμαχο θέμα. Όμως, εφόσον η ίδια απουσίαζε, επισκέφθηκα την έκθεση προκειμένου να διαπιστώσω εάν παρ’ ελπίδα είχαν αφαιρεθεί τα εν λόγω “καλλιτεχνικά εκτρώματα”, καθώς καθημερινά επισκέπτονται την συγκεκριμένη Έκθεση τρυφερές ψυχές μαθητριών και μαθητών που γίνονται κοινωνοί αυτής της παραποιημένης μορφής πολιτισμού, διαστρεβλώνοντας και εκμαυλίζοντας την μελλοντική τους υπόσταση.

Ένιωσα βάναυσα προσβεβλημένος ως Ορθόδοξος Χριστιανός όταν μόλις εχθές η Εκκλησία μας γιόρτασε την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Είναι πρωτοφανές τόσο για τα χρονικά της Δημοκρατίας όσο και για την Ποινική Δικαιοσύνη, η παράνομη κράτησή μου, εντός της Εθνικής Πινακοθήκης. Η Εθνική Πινακοθήκη δεν είναι Αστυνομικό Τμήμα και δεν είναι χώρος κράτησης ενός εκλεγμένου Βουλευτή από τον ελληνικό λαό. Ο Βουλευτής έχει ασυλία και αυτή δεν ισχύει μόνο στις περιπτώσεις κακουργηματικής δίωξης. Τέτοια δίωξη δεν υφίσταται και προφανώς αφέθηκα ελεύθερος.

Το Άρθρο 62 του Συντάγματος προβλέπει ότι ο Βουλευτής δεν επιτρέπεται να διώκεται, να φυλακίζεται ή να περιορίζεται με άλλον τρόπο αν δεν υπάρχει άδεια της Βουλής. Τέτοια άδεια δεν υπήρξε.

Επομένως, η κράτησή μου στην Εθνική Πινακοθήκη επί 6 ώρες, προσποιούμενοι οι εμπλεκόμενοι ότι δήθεν ο εισαγγελέας χειρίζεται την υπόθεση, ήταν παράνομη και άκρως αντιδημοκρατική.

Το σημερινό συμβάν αποτελεί άλλο ένα τραύμα στη Δημοκρατία.

Από δω και πέρα θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, μέσω των πληρεξουσίων Δικηγόρων μου, εις βάρος όλων εκείνων που κράτησαν ένα μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου σε ένα δημόσιο χώρο όπως η Εθνική Πινακοθήκη βιαιοπραγώντας λόγω και έργω.

Θα λογοδοτήσουν όλοι για την έκνομη και παράνομη συμπεριφορά εις βάρος ενός εκλεγμένου μέλους του ελληνικού Κοινοβουλίου. Στο πρόσωπο το δικό μου “εγκλημάτησαν” οι Εξουσιαστές κατά ολόκληρου του Χριστεπώνυμου πληρώματος της Πατρίδας.

Νιώθω συγκινημένος που η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας ενστερνίζεται την προάσπιση των Ιερών και Οσίων της Πατρίδας, συμμεριζόμενοι την αγανάκτηση μου.

Τελικά υπάρχουν και όρια που δυστυχώς, με ευθύνη της Κυβέρνησης ξεπεράστηκαν.»

Πηγή: skai.gr

