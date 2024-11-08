DW: Κερδισμένο το AfD από το τέλος της συγκυβέρνησης;

Μετά το τέλος του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο η Εναλλακτική για τη Γερμανία θέλει όλα να γίνουν γρήγορα. Το ακροδεξιό κόμμα απαιτεί από τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ήδη την ερχόμενη εβδομάδα. Η συμπρόεδρος του AfD Αλίς Βάιντελ δηλώνει μάλιστα ότι το κόμμα της είναι «προετοιμασμένο για το σενάριο των πρόωρων εκλογών».



Από τότε που η τρικομματική κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνωνκαι Φιλελευθέρων, ανέλαβε καθήκοντα τέλη Δεκεμβρίου 2021, η Εναλλακτική για τη Γερμανία της προσάπτει αποτυχία σε όλους τους τομείς. Όπως και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑΝτόναλντ Τραμπτάσσεται κατά της παράνομης μετανάστευσης και των ανοιχτών συνόρων.



Σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο ο συμπρόεδρος του AfD Τίνο Κρουπάλα δήλωσε: «Πρέπει να σταματήσουμε τα κίνητρα μετανάστευσης στο γερμανικό κοινωνικό σύστημα, να χορηγούμε στους μετανάστες παροχές σε είδος και όχι σε χρήμα, να επιστρέφουμε εγκληματίες και όσους δεν δικαιούνται άσυλο στις χώρες προέλευσης, να κλείσουμε τα σύνορα και να αποχωρήσουμε από το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου κατά το πρότυπο χωρών όπως η Πολωνία, η Ολλανδίακαι Ουγγαρία».

17% δίνουν οι δημοσκοπήσεις στο AfD

Το πιθανότερο είναι ότι στις επερχόμενες πρόωρες εκλογές η Εναλλακτική για τη Γερμανία θα αυξήσει την επιρροή της στην ομοσπονδιακή πολιτική. Στις τελευταίες εκλογές το Σεπτέμβριο του 2021, το AfD έλαβε ποσοστό 10%. Σήμερα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην Εναλλακτική για τη Γερμανία ποσοστό γύρω στο 17%.



Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, το AfD τάσσεται ανοιχτά υπέρ μιας συνεργασίας με τους γερμανούς συντηρητικούς, αλλά και τους Φιλελευθέρους. Τα εν λόγω κόμματα αποκλείουν κατηγορηματικά κάθε συνεργασία με την Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η συμπρόεδρος του κόμματος Αλίς Βάιντελ δηλώνει σχετικά: «Καλούμε Χριστιανοδημοκράτες, Χριστιανοκοινωνιστέςκαι Φιλελευθέρους να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους και να έρθουν σε συμφωνία μαζί μας. Έχουμε την στήριξη εκατομμυρίων ψηφοφόρων αλλά είμαστε αποκλεισμένοι. Γιατί να συμβαίνει αυτό; Πρεσβεύουμε μια αστικοφιλελεύθερη πολιτική».



Μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι σαφές αν τα πολυάριθμα σκάνδαλα του AfD επηρεάσουν τα εκλογικά αποτελέσματα στις επερχόμενες ομοσπονδιακές εκλογές. Πριν λίγες μέρες, στις 5 Νοεμβρίου, τρία μέλη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία συνελήφθησαν επειδή φέρονται να υποστήριζαν ακροδεξιά τρομοκρατική ομάδα. Το AfD εξετάζει τον αποκλεισμό τους από το κόμμα. Την ίδια στιγμή έρευνες διεξάγονται εις βάρος ενός βουλευτού του βαυαρικού κοινοβουλίου για ρητορική μίσους, ενώ βουλευτής του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου βρίσκεται υπό κράτηση για φερόμενη συμμετοχή στον σχεδιασμό πραξικοπήματος.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.