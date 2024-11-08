Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να αναμορφώσει πλήρως την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ και να ανατρέψει τις πολιτικές του Τζο Μπάιντεν.

Οι προεκλογικές δεσμεύσεις του νεοεκλεγέντα προέδρου, εάν εφαρμοστούν, θα μεταμορφώσουν την αμερικανική κοινωνία.

Κάποιες από τις επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις του στην προεκλογική περίοδο περιλαμβάνουν:

Μαζική απέλαση 11 εκατομμυρίων μεταναστών χωρίς έγγραφα

Κλείσιμο των νότιων συνόρων και τερματισμός χορήγησης αμερικανικής υπηκοότητας σε παιδιά που γεννήθηκαν από γονείς που δεν διέμεναν νόμιμα στις ΗΠΑ

Πρωτοφανείς δασμοί σε ξένα προϊόντα από όλες τις χώρες, αλλά κυρίως την Κίνα

Εκτεταμένες φορολογικές περικοπές προς όφελος των εταιρειών, των μισθωτών εργαζομένων, των ηλικιωμένων στην κοινωνική ασφάλιση, των ιδιοκτητών ακινήτων στα βορειοανατολικά και πολλών άλλων

Τρισεκατομμύρια περικοπές στις κρατικές δαπάνες με τη βοήθεια του Ίλον Μασκ

Η μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας και τροφίμων της χώρας με τη βοήθεια του σκεπτικιστή για τα εμβόλια Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Αντιστροφή κανονισμών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Δημιουργία νέας αντιπυραυλικής ασπίδας με τη βοήθεια του πρώην παίκτη του NFL, Χέρσελ Γουόκερ

Και πολλά άλλα

Μετά την επιτυχία του στις εκλογές και την ανάληψη της διακυβέρνησης των ΗΠΑ, μένει να αποκαλυφθεί ποιες από τις δεσμεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν υπερβολικές και ποιες πραγματικές, αλλά και εάν είναι εφικτό να τις προωθήσει μόνος του με τη βοήθεια του Κογκρέσου χωρίς δικαστικές παρεμβάσεις.

Η υπόσχεσή του να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία «σε 24 ώρες», για παράδειγμα, φαίνεται, τουλάχιστον, υπερβολική.

Αντίθετα, η δέσμευσή του για μαζικές απελάσεις μεταναστών αποτελεί μία σοβαρή πραγματικότητα, η οποία φαίνεται να υποστηρίζεται από κάποιο σαφή σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται δημοσίως λεπτομέρειες.

Υπάρχει master plan;

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Τραμπ προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από το Project 2025, το αμφιλεγόμενο και λεπτομερές σχέδιο για τον επανασχεδιασμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που δημοσιεύτηκε από συντηρητικούς στο Heritage Foundation εν όψει μιας δεύτερης θητείας Τραμπ.

Αν και ο Τραμπ μπορεί να μην θέλει να συνδεθεί με αυτό το σχέδιο, αυτό διατυπώθηκε από τους συμμάχους του – τουλάχιστον 140 άτομα που συνδέονται με το Project 2025 εργάζονταν στην κυβέρνησή του Τραμπ, σύμφωνα με το CNN. Σίγουρα υπάρχει κάποια επικάλυψη μεταξύ πολλών όσων προτείνει το Project 2025 των 900 σελίδων και όσων έχει πει ο Τραμπ ότι θα κάνει σε μια σειρά από πολύ απλά βίντεο του μανιφέστου του «Agenda47» που αφορά στις θέσεις του για τη δεύτερη θητεία του.

Σε ένα βίντεο για την Agenda47, για παράδειγμα, ο Τραμπ υπόσχεται να ετοιμάσει ένα εκτελεστικό διάταγμα για τον τερματισμό της ιδιότητας του πολίτη για τα παιδιά των μεταναστών χωρίς έγγραφα.

Η 14η Τροποποίηση εγγυάται την ιθαγένεια όσων γεννήθηκαν στη χώρα. Εάν ο Τραμπ προχωρήσει στην υλοποίηση της δέσμευσή του για το μεταναστευτικό είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν δικαστικές διαμάχες.

Ένας από τους πολιτικούς εμπνευστές του Protect 2025, ο Russell Vought – ο οποίος υπηρέτησε ως διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ – καταγράφηκε σε κρυφή κάμερα από δημοσιογράφους το καλοκαίρι να μιλά για μια επιθετική ατζέντα που γράφει για τις πρώτες 180 ημέρες της.

Για τις μαζικές απελάσεις

Η πιο επιθετική εξαγγελία του Τραμπ είναι η συγκέντρωση και η απέλαση εκατομμυρίων μεταναστών που δεν διαθέτουν έγγραφα. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, θα προχωρήσει στην έκδοση εκτελεστικών διαταγών που έχουν ήδη ετοιμαστεί για την αποκατάσταση των συνοριακών πολιτικών που ξεκίνησαν από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η υιοθέτηση συγκεκριμένης μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ, δεδομένου ότι το Κογκρέσο δεν ήταν σε θέση να περάσει ουσιαστική μεταρρύθμιση εδώ και δεκαετίες. Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι πώς ακριβώς θα προχωρήσει ο Τραμπ για να κλείσει τα σύνορα των ΗΠΑ και αν η διαδικασία θα περιλαμβάνει τον αμερικανικό στρατό, την Εθνική Φρουρά ή τις τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ο σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε στο Fox News ότι αναμένει οι απελάσεις να ξεκινήσουν αμέσως μόλις ο Τραμπ ορκιστεί πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου 2025.

«Ξεκινούν την Ημέρα της Ορκωμοσίας», είπε.

Αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των απελάσεων. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, Κάρλος Χιμένεθ, είπε ότι αναμένει ότι κάθε μετανάστης χωρίς έγγραφα θα καλείται σε ακρόαση πριν απελαθεί, γεγονός που θα απαιτήσει την πρόσληψη μεγάλου αριθμού επιπλέον κρατικών υπαλλήλων.

«Συμφωνώ, θα είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο έργο», είπε ο Χιμένεθ. «Και ελπίζω, και περιμένω, ότι απλώς θα ακολουθήσουμε το νόμο».

Το CNN αναφέρει ότι έχουν ήδη γίνει συζητήσεις μεταξύ των συνεργατών του Τραμπ και ορισμένων στον ιδιωτικό τομέα για κράτηση και απέλαση μεταναστών σε μεγάλη κλίμακα – αν και οποιαδήποτε επιχείρηση θα έχει μεγάλο κόστος.

Από την άλλη, ο Τομ Χόμαν, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, είπε ότι οι διαδικασία απέλασης θα ξεκινήσει με όσους βαρύνονται για εγκλήματα. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί με ανθρώπους που τους έφεραν στις ΗΠΑ ως παιδιά και έχουν ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη χώρα. Ορισμένοι προστατεύονται από ένα πρόγραμμα της εποχής Ομπάμα, το Deferred Action for Childhood Arrivals, το οποίο ο Τραμπ προσπάθησε ανεπιτυχώς να τερματίσει κατά την πρώτη του θητεία.

Απολύσεις κυβερνητικών υπαλλήλων και μεταφορά υπηρεσιών από την Ουάσινγκτον

Στο τέλος της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ σχεδίαζε να επαναταξινομήσει ένα μεγάλο μέρος του ομοσπονδιακού πολιτικού εργατικού δυναμικού για να διευκολύνει την απόλυση ομοσπονδιακών εργαζομένων. Συνήθως αναφέρεται ως «Πρόγραμμα F», το σχέδιο του Τραμπ ήταν να τερματίσει την προστασία που προβλέπεται για ακομμάτιστους δημοσίους υπαλλήλους.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει θέσει κάποια εμπόδια για να αποτρέψει μια τέτοια ανακατάταξη, αλλά ο Τραμπ σε βίντεο του Agenda47 ανέφερε ότι θα αρχίσει αμέσως να εργάζεται για την ανατροπή τους, ώστε να μπορέσει να «απομακρύνει αδίστακτους γραφειοκράτες ». Είπε επίσης ότι θα «καθαρίσει όλους τους διεφθαρμένους» στον μηχανισμό εθνικής ασφαλείας και πληροφοριών και «αμέσως» θα μεταφέρει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες από την πρωτεύουσα του έθνους.

Ο John McEntee, ο οποίος ήταν διευθυντής του Προεδρικού Γραφείου Προσωπικού του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του Τραμπ, εργάστηκε στο Project 2025, καταγράφοντας σε έναν κατάλογο τους πιστούς του Τραμπ που είναι κατάλληλοι για διοικητικούς ρόλους. Παραμένει κοντά στον Τραμπ.

Το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ

Στον Τραμπ αρέσει να συνδέει τον εαυτό του και τα προγράμματά του με «μεγάλα» ονόματα. Ο Μασκ θα έχει ρόλο στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, αλλά πιθανότατα όχι θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κένεντι λέει ότι θέλει να δώσει στους πολίτες περισσότερα ομοσπονδιακά δεδομένα ώστε να απορρίψουν τα εμβόλια για τα παιδιά τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, γρίφος αποτελεί το εάν θα λάβει επίσημη κυβερνητική θέση ο Γουόκερ, στον οποίο ο Τραμπ υποσχέθηκε να τον βάλει επικεφαλής ενός προγράμματος πυραυλικής άμυνας.

Υπάρχουν 26 άτομα στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ορισμένα, όπως ο διευθυντής της CIA ή ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν ανάλογα με τη διοίκηση. Μόνο δύο από τα ονόματα που θα απαρτίζουν το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ είναι γνωστά.

Εκτός από τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο Τζέι. Ντ. Βανς, το επόμενο όνομα είναι εκείνο της Σούσι Γουάιλς που διορίστηκε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου.

Στην προηγούμενη θητεία του ο Τραμπ άλλαξε τέσσερις βοηθούς κατά, ένας εκ των οποίων ήταν ο συνταξιούχος στρατηγός των πεζοναυτών Τζον Κέλι, που σε αυτές τις εκλογές προειδοποίησε κατά της εκλογής Τραμπ .

Ο Τραμπ μπορεί απλώς να προσλάβει έναν επιτελάρχη, αλλά οι περισσότερες θέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας, απαιτούν έγκριση από τη Γερουσία. Ο Τραμπ θα έχει την πλειοψηφία στη Γερουσία, η οποία θα εγκρίνει τα πρόσωπα για τις βασικές θέσεις, αλλά καθένας από τους τελικούς διορισμένους του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να έχει μια ακρόαση προτού τεθεί σε ψηφοφορία.

Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ, είπε στο Fox News ότι ο Τραμπ θα επιβραβεύσει την πίστη και θα αναζητήσει «ανθρώπους που πιστεύουν στον εκλεγμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αφαίρεση εξουσιών από το Κογκρέσο

Ο Τραμπ δεν θα έχει τις 60 ψήφους που θα χρειαστεί για να εγκρίνει γρήγορα νόμους μέσω του Κογκρέσου χωρίς δικομματική υποστήριξη στη Γερουσία. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχουν τον έλεγχο της Βουλής, αλλά οποιαδήποτε πλειοψηφία θα είναι μικρή.

Ένα από τα μεγάλα σχέδιά του να ανατρέψει τους τρέχοντες κανόνες διακυβέρνησης που έχουν λάβει λιγότερη προσοχή είναι η υπόσχεσή του να πάρει κάποια εξουσία από το Κογκρέσο σε ότι αφορά τις κρατικές δαπάνες. Σε ένα βίντεο του Agenda47, ο Τραμπ λέει ότι θα προσπαθήσει να επαναβεβαιώσει την αρχή της κατάσχεσης», με την οποία ένας πρόεδρος μπορεί να απορρίψει τις οδηγίες για δαπάνες από το Κογκρέσο και να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των φορολογουμένων με άλλους τρόπους.

Το Κογκρέσο περιόριζε τους προέδρους με νόμο μετά την κυβέρνηση Νίξον, αλλά ο Τραμπ λέει ότι θα τον αμφισβητήσει και θα διεκδικήσει περισσότερη εξουσία για τον πρόεδρο.



