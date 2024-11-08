Ο πρωθυπουργός Τριντό καταδικάζει τις ταραχές στο Άμστερνταμ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά καταδίκασε σήμερα τα "φρικτά γεγονότα του Άμστερνταμ, χαρακτηρίζοντας "απεχθή αντισημιτισμό" τις ταραχές που σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, στο περιθώριο ενός ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της Άγιαξ και της Μακάμπι Τελ-Αβίβ.

"Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για τον κόσμο μας, μια στιγμή που έχουμε ήδη γνωρίσει", έγραψε ο Τζάστιν Τριντό στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας ότι είναι "με όλη του την καρδιά με τα θύματα και την εβραϊκή κοινότητα".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.