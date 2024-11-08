Bόρεια Αλβανία: Στην Ιταλία λόγω προβλημάτων υγείας 1 εκ των 8 αιτούντων άσυλο

Μεταφέρεται στην Ιταλία λόγω προβλημάτων υγείας ένας από τους οκτώ αιτούντες άσυλο που έφτασαν στη βόρεια Αλβανία. Πρόκειται για άνδρα με βεβαρυμμένη κατάσταση υγείας.

Το πρωί, στα δυο ιταλικά κλειστά κέντρα της βόρειας Αλβανίας έφτασαν τρεις Αιγύπτιοι και πέντε Μπανγκλαντεσιανοί. Θα πρέπει να διαπιστωθεί τώρα αν οι δικαστές της Ρώμης θα επικυρώσουν την υποχρεωτική παραμονή τους στις δομές του Σενγκίν και του Γκιαντέρ.

Πριν από δύο εβδομάδες, η δικαστική ετυμηγορία για την κράτηση δώδεκα αιτούντων άσυλο που προέρχονταν από την Αίγυπτο και το Μπανγκλαντές ήταν αρνητική, διότι κρίθηκε ότι οι συγκεκριμένες χώρες καταγωγής τους δεν είναι ασφαλείς. Για τον λόγο αυτό, είχαν μεταφερθεί στην Ιταλία από την Ακτοφυλακή της Ρώμης.

