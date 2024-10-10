Διπλό «blame game» σε ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με την προεκλογική περίοδο σε Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη να είναι σε εξέλιξη τα δυο κόμματα έχουν ακόμα κάποια κοινά.

Αφορούν τις τακτικές που ακολουθούνται από τους υποψηφίους προκειμένου να ρίξουν τον «μουτζούρη» στους αντιπάλους τους.

Ένα blame game ξεκίνησε στην αξιωματική αντιπολίτευση για το ποιος θα «χρεωθεί» τη μη διεξαγωγή της συνάντησης που πρότεινε ο Παύλος Πολάκης.

Η συνάντηση που οραματιζόταν ο Χανιώτης βουλευτής με τους πέντε υποψηφίους και τους θεσμικούς εκπροσώπους του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας δε θα γίνει.

Ο ίδιος επιμένει και θα βρεθεί -εκτός απροόπτου- σήμερα στις 12.30 στην Κουμουνδούρου, ωστόσο το πιο πιθανό είναι να συναντηθεί μόνο με τον Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε πως «προφανώς σε συνεννόηση με τα όργανα του κόμματος, μπορώ να συμμετέχω σε οποιαδήποτε συνάντηση που θα δώσει λύσεις», κάνοντας σαφές πως ένα τέτοιο ραντεβού θα πρέπει να γίνει υπό την «ομπρέλα» της Πολιτικής Γραμματείας.

Ο Νικόλας Φαραντούρης από το Στρασβούργο δεν εμφανίστηκε θετικός σε μια πρωτοβουλία που γίνεται υπό το βάρος εξωδίκων, ενώ ο Απόστολος Γκλέτσος σε ανάρτησή του ανέφερε: «για την αυριανή συνάντηση της πρωτοβουλίας του συντρόφου Πολάκη, είναι σαφές ότι αν ο κ.Κασσελακης δεν πάρει το εξώδικο πίσω, δεν έχω να πω τίποτα μαζί του».

Κομματικές και κοινοβουλευτικές πηγές φέρονται να προσανατολίζονται στο ότι θα ήταν δύσκολο με το θέμα του εξωδίκου στο τραπέζι μια τέτοια συνάντηση να πραγματοποιηθεί.

Προφανώς αναμένουν πρώτα να διεξαχθεί η δύσκολη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και μετά να ξεκινήσουν οι όποιες συναντήσεις. Χθες η Επιτροπή Δεοντολογίας κατέληξε να ζητηθεί από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει πίσω το εξώδικο προς το κόμμα.

Επίσης με πλειοψηφία 8 έναντι 6 αποφάσισε να μη συζητηθεί το αίτημα της διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη που είχε καταθέσει ο Θέμης Μουμουλίδης.

Ανάλογο blame game έλαβε χώρα και στο ΠΑΣΟΚ για τη διεξαγωγή του debate.

Εκεί που φαινόταν πως θα βρεθεί μια χρυσή τομή για την ημέρα τελικά οι προσδοκίες διαψεύστηκαν. Από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη ειπώθηκε πως δεν έγινε δυνατό να αλλάξει η ημερομηνία της συγκέντρωσης που έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Παρασκευής, ώστε να πραγματοποιηθεί η τηλεμαχία.

Ανέφεραν μάλιστα πως «το debate πρέπει να μην αντιστρέψει τις πολύ καλές εντυπώσεις, που άφησε η προηγούμενη τηλεοπτική συζήτηση μεταξύ των 6 υποψηφίων προέδρων και να είναι μια πολιτικά προωθητική διαδικασία εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό ακροατήριο και κατ' επέκταση τη μεγαλύτερη επιδραστικότητα, προϋποθέσεις που δεν πληρούνται την Πέμπτη είτε γίνει το debate σε ζώνη χαμηλής τηλεθέασης είτε απέναντι από τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας».

Επίθεση στο Νίκο Ανδρουλάκη έκανε ο Χάρης Δούκας μέσω των συνεργατών του κατηγορώντας τον ότι φέρει ακέραια την ευθύνη για το «ναυάγιο» του debate. «Ο κ. Ανδρουλάκης δε θέλει το debate.

Μετά από 2 μέρες διαπραγματεύσεων, οι οποίες όπως φαίνεται, από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη, ήταν προσχηματικές, το επιτελείο του ανακοίνωσε σήμερα ότι το debate δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί», υποστήριξαν.

Για το ΠΑΣΟΚ ο τελικός σταθμός του εκλογικού ταξιδιού θα είναι την Κυριακή με την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου.

Το «ταξίδι» για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα μακρύ και όλα δείχνουν πως ξεκινά με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Αρκετά στελέχη να προοικονομούν πως αν δεν υπάρξουν κινήσεις που να ηρεμήσουν τα πνεύματα θα παρθεί μια «σκληρή απόφαση» για τον Στέφανο Κασσελάκη.

