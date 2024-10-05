Συνεδρίαση ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Υποψηφιότητα κατέθεσε ο Νίκος Φαραντούρης

«Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων μας», όπως δήλωσε, ο Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην ΚΕ, συνοδεύοντας την από 34 υπογραφές μελών της ΚΕ και το πόθεν έσχες του.

Ο κ. Φαραντούρης παρουσίασε σε αδρές γραμμές ένα πρόγραμμα 10 σημείων που αποτελεί και την πολιτική πρόταση του, από το δημογραφικό μέχρι την λειτουργία της αγοράς και από τα εργασιακά και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό στερέωμα.

«Πρέπει να επικρατήσει η ενότητα, η συγκράτηση και κυρίως η αίσθηση ευθύνης απέναντι σε μία ιστορική παράταξη της θυσίας και της προσφοράς».

«Δεν περισσεύει κανείς, τα φαινόμενα διχασμού αλλά και ένα υπέρμετρο εγώ που πρυτάνευσε το προηγούμενο διάστημα δεν χαρακτηρίζει την παράταξη μας και ο δικός μου λόγος και η δική μου παρουσία ήρθε για να ενώσει και όχι για να διχάσει, να συσπειρώσει και όχι να διαιρέσει».

Ερωτηθείς αν η αποδοχή της απόφασης για μομφή είναι προϋπόθεση για κάθε υποψηφιότητα, είπε ότι κατέθεσα την υποψηφιότητά του «με αίσθημα ευθύνης, σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων». Πρόσθεσε ότι «ένα συγκροτημένο κόμμα και μάλιστα ένα κόμμα της αριστεράς, έχει ένα τρίπτυχο μελών, οργάνων, ηγεσίας» και πως «και τα τρία πρέπει να συναρμόζουν και να συνεργάζονται». «Τα κόμματα έχουν όργανα, αποφασίζουν συλλογικά, έχουν και μέλη που συμμετέχουν, έχουν και ηγεσίες που αποφασίζουν και βάζουν το στίγμα τους. Τα κόμματα δεν είναι υπηρέτες των προέδρων τους, τα κόμματα πρέπει στο τρίπτυχο αυτό αρμονικά και με διάθεση συντροφική -πολλώ δε μάλλον σε ένα κόμμα της αριστεράς- να προχωρούν μπροστά. Αυτό είναι και το δικό μου όραμα για τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκινώντας από την περιφερειακή ανασυγκρότηση του κόμματος μας», είπε.

Πρόσθεσε ότι «αν πρυτανεύσει η ενότητα και η συσπείρωση και υποχωρήσει λιγάκι το εγώ έναντι του εμείς και αντιληφθούμε ότι έχουμε μια ιστορική υποχρέωση έναντι της κοινωνίας να βγούμε μπροστά και να ηγηθούμε των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου -γιατί αυτό ζητά ο λαός- και να αποτελέσουμε τον έτερο κυβερνητικό πόλο, την εναλλακτική για μία διακυβέρνηση του τόπου, μπορούμε να το πετύχουμε». «Διαφορετικά», σημείωσε, «θα συρικνωθούμε και θα εξαφανιστούμε». «Όμως εγώ είμαι εδώ, όπως και οι άλλοι συνυποψήφιοι μου, για να υπηρετήσουμε αυτό το όραμα, της διακυβέρνησης, της συσπείρωσης και όχι του διχασμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά, να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων του τόπου. Αυτή νομοτελειακά πρέπει να είναι η αποστολή του», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

