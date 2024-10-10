Της Πηνελόπης Γκάλιου

Έχοντας αποδείξει πως η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, στις έκρυθμες συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και στην καρδιά της Ευρώπης με τον εκτυλισσόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης εξέπεμψε μήνυμα στήριξης στην δοκιμαζόμενη Ουκρανία. Από το Ντουμπρόβνικ ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πόλεμος αυτός αφορά ολόκληρο τον πλανήτη και σημείωσε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει το Κίεβο στα επόμενα βήματά του. Εξάλλου, όπως διαμορφώνονται οι συνθήκες και η γεωπολιτική κατάσταση και η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη καθιστούν επιτακτική τη διεύρυνση και κάλεσε τις χώρες που βρίσκονται στο φάσμα της ένταξης να τηρήσουν τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την ενταξιακή τους προοπτική.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της 3ης Συνόδου Κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία που έχει η συνέχιση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε πρώτη η Ελλάδα διοργανώνοντας την πρώτη Σύνοδο Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις 21 Αυγούστου 2023. Τόνισε, ότι, όπως υπογραμμίστηκε τότε με την Κοινή Δήλωση των Αθηνών που είχαν υιοθετήσει οι ηγέτες, τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν κοινή ευρωπαϊκή ιστορία και κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι υποψήφιες χώρες και τα κράτη-μέλη, παρά τις διαφορές τους, κάθονται στο τραπέζι και ανταλλάσσουν απόψεις.

Στο Ντουμπρόβνικ ο Έλληνας πρωθυπουργός έκοψε το νήμα μιας πυκνής διπλωματικής εβδομάδας, η οποία ξεκίνησε χθες στα παράλια της Κροατίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα με τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Μετά τη Σύνοδο Ουκρανίας-Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο για να συμμετάσχει την Παρασκευή στη σύνοδο των ηγετών του ευρωπαϊκού νότου στην Πάφο με ατζέντα το προσφυγικό-μεταναστευτικό ενω στο επίκεντρο θα τεθούν όλες οι περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Μία σύνοδος κρίσιμη για τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν εννέα ευρωπαϊκές χώρες – MED9- αλλά και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

“Το θέμα των Μέσης Ανατολής είναι αυτό που θα κυριαρχήσει”, έχει προϊδεάσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι με τον οποίο συζήτησαν εκτενώς τις περιφερειακές εξελίξεις στην περιοχή και μοιράστηκαν την κοινή τους ανησυχία για ευρύτερη και ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της έντασης και των συγκρούσεων, οι οποίες δύναται να έχουν σοβαρές περιφερειακές επιπτώσεις. Υπογράμμισαν δε, την ανάγκη για αποκλιμάκωση της κρίσης και συζήτησαν τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελευταίος σταθμός της διεθνών επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι η Σύνοδος Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών οι οποίοι στις 17 Οκτωβρίου θα ανοίξουν όλα τα φλέγοντα ζητήματα σχετικά με την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την ανταγωνιστικότητα, τη μετανάστευση και τις εξωτερικές υποθέσεις. Μία ημέρα νωρίτερα, στις 16, οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν με ομολόγους τους από την περιοχή του Περσικού Κόλπου κατά την πρώτη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου.

