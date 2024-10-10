«Ο δικτάτορας Ερντογάν μιλάει για ελευθερία βιασμού, ελευθερία να σκοτώνεις μωρά» ήταν η απάντηση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών σε σκληρές δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

On the anniversary of the October 7 massacre, the free world condemns the Hamas criminals, while dictator Erdoğan praises them: "They are freedom fighters fighting for Turkey" — freedom to rape, freedom to kill, freedom to desecrate bodies and burn babies.@RTErdogan sells… pic.twitter.com/ZveDLIwkKK October 9, 2024

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς δήλωσε: «Στην επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, ο ελεύθερος κόσμος καταδικάζει τους εγκληματίες της Χαμάς, ενώ ο δικτάτορας Ερντογάν τους επαινεί: 'Είναι μαχητές της ελευθερίας που πολεμούν για την Τουρκία» -ελευθερία βιασμού, ελευθερία να σκοτώνεις, ελευθερία βεβήλωσης πτωμάτων και καύσης μωρών. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πουλά την Τουρκία στους συμμάχους της Μουσουλμάνους Αδελφούς και διαγράφει την κληρονομιά του Ατατούρκ».

