Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ο δικτάτορας Ερντογάν μιλάει για ελευθερία βιασμού, ελευθερία να σκοτώνεις μωρά

Σκληρή ανακοίνωση από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε βάρος του Ερντογάν - Μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης 

Ερντογάν

«Ο δικτάτορας Ερντογάν μιλάει για ελευθερία βιασμού, ελευθερία να σκοτώνεις μωρά» ήταν η απάντηση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών σε σκληρές δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς δήλωσε: «Στην επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, ο ελεύθερος κόσμος καταδικάζει τους εγκληματίες της Χαμάς, ενώ ο δικτάτορας Ερντογάν τους επαινεί: 'Είναι μαχητές της ελευθερίας που πολεμούν για την Τουρκία» -ελευθερία βιασμού, ελευθερία να σκοτώνεις, ελευθερία βεβήλωσης πτωμάτων και καύσης μωρών. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πουλά την Τουρκία στους συμμάχους της Μουσουλμάνους Αδελφούς και διαγράφει την κληρονομιά του Ατατούρκ».

TAGS: Ισραήλ Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Μανώλης Κωστίδης
