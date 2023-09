Δημοσκόπηση Σκάι: Ζήτημα ενότητας στον ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν 6 στους 10 μετά την εκλογή Κασσελάκη - Στις 19 μονάδες με τους αναποφάσιστους η διαφορά ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική 20:37, 28.09.2023 linkedin

Δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός ο Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Κουτσούμπας, και μόλις στην τρίτη θέση, μαζί με τον Ανδρουλάκη, βρίσκεται ο Κασσελάκης - Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, το 54% δηλώνει ότι η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στις καταστροφές ήταν σε λάθος κατεύθυνση