Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 14,2 μονάδες η διαφορά της ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Πρώτη με προβάδισμα 14 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Metron Analysis για το MEGA.

Στην πρόθεση ψήφου που καταγράφει η δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 22,3% και το ΠΑΣΟΚ 11,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,9%, το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,9%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, η Νέα Αριστερά 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, ΜέΡΑ25 2%, Νίκη 1,9%, Σπαρτιάτες 0,3%, Αναποφάσιστοι 8,1%, Δεν θα ψηφίσουν 7,3%, Άκυρο – Λευκό 5%, Λοιπά 3,2%.

Στην εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία 28,8%

ΠΑΣΟΚ 14,6%

Ελληνική Λύση 10,3%

ΚΚΕ 9,1%

Πλεύση Ελευθερίας 8,9%

ΣΥΡΙΖΑ 7,6%

Φωνή Λογικής 4,8%

Νέα Αριστερά 3,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%

ΜέΡΑ25 2,6%

Νίκη 2,5%

Σπαρτιάτες 0,4%

Στην πρόθεση ψήφου το προβάδισμα της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ φτάνει τις 11 μονάδες:

ΝΔ: 22,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,9%

ΠΑΣΟΚ: 11,3%

ΚΚΕ: 7%

Σπαρτιάτες: 0,3%

Ελληνική Λύση: 7,9%

ΝΙΚΗ: 1,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,9%

ΜέΡΑ25: 2%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Φωνή Λογικής: 3,7%

Κίνημα Ελευθερίας: 2,4%

Λοιπά: 3,2%

Κλίμα δυσαρέσκειας καταγράφεται στις απαντήσεις ως προς το εάν η χώρα κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση, όπου οι απαντήσεις «προς τη λάθος» ανεβαίνουν στο 68%, ενώ οι απαντήσεις «προς τη σωστή» υποχωρούν στο 26%.

Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προηγείται με 44%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ακολουθεί με 37%, Κυριάκος Μητσοτάκης 33%, Σωκράτης Φάμελλος 33%, Νίκος Ανδρουλάκης 30%, Κυριάκος Βελόπουλος 26%, Αλέξης Χαρίτσης 24%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 22%, Στέφανος Κασσελάκης 18%, Δημήτρης Νατσιός 12%, Βασίλης Στίγκας 5%.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 29%, ακολουθεί 7%, Κυριάκος Βελόπουλος 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5%, Δημήτρης Κουτσούμπας 3%, Στέφανος Κασσελάκης 3%, Σωκράτης Φάμελλος 3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2%, Αλέξης Χαρίτσης 1%, Άλλος 2%. Η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει το 36%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.