ΝΔ για Ανδρουλάκη: Αμετανόητος, αδιάβαστος και «τροφοδότης» της τοξικότητας

Για αντιθεσμική στάση και τροφοδότηση της τοξικότητας κατηγορεί το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορά τη σημερινή τηλεοπτική συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Αμετανόητος, αδιάβαστος αλλά και ως ο καλύτερος «τροφοδότης» των δυνάμεων της τοξικότητας εμφανίστηκε σήμερα σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης

Αρχικά, ο κ Ανδρουλάκης, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις σε διαδοχικές ερωτήσεις, δεν γνώριζε ότι το κόμμα του είχε υπερψηφίσει διάταξη-τομή που είχε φέρει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη για την εδραίωση και ενίσχυση του κράτους δικαίου στη χώρα μας, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Ολομέλεια των Ανώτατων Δικαστηρίων και στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, να διατυπώνουν γνώμη για την επιλογή της ηγεσίας των αντίστοιχων δικαστηρίων. Επειδή ο κ. Ανδρουλάκης μάλλον δεν γνωρίζει τι ψηφίζει ο ίδιος και συνολικά το ΠΑΣΟΚ, τον καλούμε να διαβάσει προσεκτικά το άρθρο 24 του νόμου 5123/2024.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τις απαράδεκτες καταγγελίες του περί «συγκάλυψης» από την Κυβέρνηση με αοριστολογίες και χωρίς να απαντήσει στα ερωτήματα «ποιον και γιατί».

Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, επιχειρώντας να συμψηφίσει την αντιθεσμική του στάση με παλαιότερες καταγγελίες της Νέας Δημοκρατίας κατά συγκεκριμένων παρεμβάσεων που γίνονταν στη Δικαιοσύνη από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο ακόμα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο συμψηφισμός αυτός δεν είναι απλώς επικίνδυνος αλλά «ξεπλένει» και τις πιο μαύρες ημέρες για τη Δικαιοσύνη, της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, όταν ακόμα και σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό Στ. Κοντονή λειτουργούσαν στο Μαξίμου «παραϋπουργεία Δικαιοσύνης».

Για όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι άμοιρος ευθυνών, αλλά τροφοδότης με τις «ετυμηγορίες» του περί «ενορχηστρωτή της συγκάλυψης», αλλά και την απαράδεκτη στοχοποίηση του πρώην Προέδρου της Βουλής και επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας για δήθεν απόκρυψη δικογραφιών, η οποία διαψεύσθηκε από άλλους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

«Αποκορύφωμα» της συνέντευξης του κ. Ανδρουλάκη η δήλωσή του ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει, χωρίς το κόμμα του να διαθέτει πρόγραμμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.