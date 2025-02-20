ΣΥΡΙΖΑ- Παπαηλιού για Βασίλη Καλογήρου και Εισαγγελία Αρείου Πάγου

To γεγονός ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κυβερνητικό εκπρόσωπο υποστήριξε σε τοποθέτησή του ο Γιώργος Παπαηλιού, τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχετικά με τις δηλώσεις της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για το θάνατο του Βασίλη Καλογήρου.

Συνοψίζοντας πω με το Σύνταγμά μας, καθιερώνεται, ως μία από τις αρχές του πολιτεύματος, η διάκριση των εξουσιών, ο κος Παπαηλίου επεσήμανε πως τόσο αυτό όσο και ειδικότερα η διάκριση των εξουσιών πρέπει να τιμώνται και να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα στην πράξη απ' όλους.

Περαιτέρω είπε πως με τη σημερινή απολογητική, για όσα αρχικά είχε σπεύσει να αναφέρει περί μη συσχέτισης της εξαφάνισης (και συνακόλουθα του θανάτου) του γιου της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Βασίλη Καλογήρου, με το έγκλημα των Τεμπών-τα εισαγγελικά καθήκοντα αυτής, αλλά και την αμιγώς πολιτική τοποθέτησή της, η κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εμπλέκεται ευθέως, ως μη όφειλε, στην πολιτική αντιπαράθεση.

Πρόσθεσε πως τα εύλογα ερωτήματα που έθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος για το θάνατο του Βασίλη Καλογήρου, που γεννώνται (και) με την από 18.2.2025 ανάρτηση της μητέρας του-Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, στην οποία αναφέρει «… Εσείς που με πετάξατε στα βουνά, με τα άγρια ζώα, καθώς και το κακόψυχο αφεντικό σας, άραγε τι τέλος θα έχετε;», η κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τα εμφανίζει ως αναπαραγωγή αναρτήσεων στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κο Παπαηλίου η κ. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα της εν εξελίξει έρευνας για τον εν λόγω θάνατο, παραπέμποντας σε επικοινωνία της με τη μητέρα του αδικοχαμένου Βασίλη Καλογήρου και μόνο στο τέλος επιχειρεί «να το σώσει», λέγοντας ότι «ερευνάται αρμοδίως κάθε πιθανό αίτιο θανάτου του Βασίλη Καλογήρου».

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να μετατρέπεται σε κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Από όσα γνωρίζουμε, με το Σύνταγμά μας, καθιερώνεται, ως μία από τις αρχές του πολιτεύματος, η διάκριση των εξουσιών.

Και το Σύνταγμα και ειδικότερα τη διάκριση των εξουσιών, οφείλουν όλοι να τιμούν και να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα στην πράξη».

Πηγή: skai.gr

