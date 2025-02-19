Δημοσκόπηση ALCO: Προσπάθεια συγκάλυψης του δυστυχήματος των Τεμπών βλέπει το 72%

Προσπάθεια συγκάλυψης του δυστυχήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση βλέπει η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης, αντιμετωπίζοντας μάλιστα δύσπιστα τον θεσμό της Δικαιοσύνης σύμφωνα με το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO, για λογαριασμό του ALPHΑ.
Στην ερώτηση αν η κυβέρνηση έχει διευκολύνει το έργο της δικαιοσύνης στη διερεύνησης του δυστυχήματος των Τεμπών, επτά στους 10 ερωτηθέντες, το 71%, δηλώνει «όχι», ενώ μόλις το 16% απαντά καταφατικά. Οι ερωτώμενοι σε ποσοστό 82%, πιστεύουν ότι οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων με τη δράση τους έχουν βοηθήσει το έργο της δικαιοσύνης στη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ σε ποσοστό 72% θεωρούν ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να συγκαλύψει το δυστύχημα. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και στους ερωτώμενους που ψήφισαν ΝΔ το 2023 το ποσοστό που πιστεύει ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης φθάνει το 43%.
Συνολικά το 67% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται καθόλου (44%) ή λίγο (23%) τη Δικαιοσύνη για την έρευνα και την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα των Τεμπών, έναντι συνολικά 29% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι την πιστεύουν πολύ (μόνο 9%) ή αρκετά (20%).
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων πρώτο κόμμα παραμένει η ΝΔ συγκεντρώνοντας 24,4% (υποχωρώντας από το 26,5% στην έρευνα του Ιανουαρίου), δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 13,3% (από 14,5%), τρίτο κόμμα το ΚΚΕ με 7,7% (από 8,6%), τέταρτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 7,6% (από 7,7%) και πέμπτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,3% (από 7,7%).
Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης θα παρουσιαστεί στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ALPHA την Πέμπτη.
