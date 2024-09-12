Τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με μονοψήφιο ποσοστό καταγράφει δημοσκόπηση της Metron Analysis με το ΠΑΣΟΚ να «κλειδώνει» τη δεύτερη θέση, πίσω από τη ΝΔ, η οποία εξακολουθεί να συγκεντρώνει την προτίμηση των πολιτών.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης είναι ενδεικτικά για το κλίμα που αποτυπώνεται από τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μετά και την καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη,

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,8%, το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 15,7, ενώ τρίτη έρχεται η Ελληνική Λύση με 10,9%, τέταρτο το ΚΚΕ με 9,7%, πέμπτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 9,5% και έπονται η Φωνή Λογικής με 5,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,3%, η Νίκη με 4,4%, η Νέα Αριστερά με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 1,8% και οι Σπαρτιάτες με 1%.

Αναφορικά με τα ευρήματα της ίδιας δημοσκόπησης στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 22% το ΠΑΣΟΚ το 11,6% η Ελληνική Λύση το 8,1% το ΚΚΕ το 7,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ το 7%.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.