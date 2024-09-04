Αντίδοτο στη δημοσκοπική καθίζηση αναζητά η κυβέρνηση

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στο “στοίχημα” της Θεσσαλονίκης όπου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα βγει μπροστά και θα επικοινωνήσει τον οδικό χάρτη της κυβέρνησής του, ποντάρει το Μέγαρο Μαξίμου, για την αλλαγή κλίματος που διαπιστώνεται σε μέρος της κοινωνίας και αποτυπώνεται τις τελευταίες μέρες στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αλλά και στις μετρήσεις που έχει στα χέρια της η ηγετική ομάδα.

Το γεγονός ότι στις μετρήσεις, τρεις μήνες μετά το απροσδόκητο εκλογικό ποσοστό του 28% στις ευρωεκλογές, τα ποσοστά της κυβερνώσας παράταξης παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ωθούν το κυβερνητικό επιτελείο στο να αναζητά τρόπους που θα ανατρέψουν τα δεδομένα.

Τα ποιοτικά στοιχεία δε, που έχει στη διάθεσή του, επιβεβαιώνουν ότι η καθημερινότητα είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στις σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών και φαίνεται πως “πληγώνει” τον δείκτη της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, παρότι αυτή αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα της πολιτικής της για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δίνοντας ανάσες και λύσεις στους πληττόμενους πολίτες.

Υπό τα δεδομένα αυτά το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει το βλέμμα του και εστιάζει σε συγκεκριμένα target groups, τα οποία είτε εμφανίζονται περισσότερο δυσαρεστημένα είτε πλήττονται λόγω ειδικών συνθηκών περισσότερο από άλλους πολίτες και αναμένεται να τους αναδείξει στους “πρωταγωνιστές” της φετινής ΔΕΘ και των εξαγγελιών που θα ακουστούν δια στόματος πρωθυπουργού.

Εξαγγελίες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν τα χαρακτηριστικά της ακατάσχετης παροχολογίας, αλλά είναι βέβαιο ότι θα πρόκειται για συγκεκριμένες, στοχευμένες και κοστολογημένες.

Στις ηλικίες 30 με 50 ετών αλλά και στις ηλικίες 45-54, η κυβέρνηση θέλει να καλύψει το έδαφος που έχει χαθεί και αποτυπώθηκε ήδη από τις ευρωεκλογές. Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πάταξη της ακρίβειας, για το στεγαστικό πρόβλημα και το δημογραφικό εκτιμάται ότι θα “μιλήσουν” στις ηλικιακές εκείνες ομάδες που δείχνουν να αποστασιοποιούνται από την πολιτική και το κυβερνών κόμμα.

Αντίστοιχα υπάρχουν και επαγγελματικές κατηγορίες μέρος των οποίων με στοιχεία και ποσοστά έχουν “γυρίσει την πλάτη” στη γαλάζια παράταξη και θα επιδιωχθεί αναστροφή του κλίματος, όπως για παράδειγμα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στους αγρότες.

Χωρίς πάντως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο «εκπλήξεων» από το βήμα της ΔΕΘ, την τελευταία στιγμή, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραγνωριστούν οι δημοσιονομικές παράμετροι και να διασαλευτεί η σταθερότητα. Κατά συνέπεια το “μείγμα” των κυβερνητικών μέτρων και η κατανομή τους στην κοινωνία είναι μία εξίσωση που φαίνεται πως θα “ταλαιπωρήσει” μέχρι την τελευταία στιγμή το κυβερνητικό επιτελείο.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μήνυμα, αυτό είναι απολύτως σαφές και αφορά τη βούληση και το σχέδιο για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, και λήξη της τετραετίας το 2027, οπότε και θα κριθεί για το σύνολο των έργων και της αποτελεσματικότητάς της.

