Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ - 4η η Πλεύση Ελευθερίας

Πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί δεύτερο, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στην 4η θέση στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 28,3%, το ΠΑΣΟΚ 14,2%, η Ελληνική Λύση 10,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,6%, το ΚΚΕ 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,8%, το ΜεΡΑ25 3,5%, η Νίκη 3%, η Φωνή Λογικής 2,8% και η Νέα Αριστερά 2,2%.

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 28% ενώ ο κανένας είναι στη 2η θέση με 26%.

Ο Νίκο Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10,% και ακολουθούν με 9% ο Κυριάκος Βελόπουλος, με 8,3% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με 4,8% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 3,5% ο Σωκράτης Φάμελλο, με 3,1% ο Στέφανος Κασσελάκης, με 2,6% η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 1,7% ο Δημήτρης Νατσιός και με 1,3% ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ως πρώτο θέμα που θα επίλυαν αν γίνονταν πρωθυπουργός για μια ημέρα οι πολίτες απαντούν την οικονομία σε ποσοστό 34,1%, φέρνοντας δεύτερο το δημογραφικό με ποσοστό 13,3%. Ακολουθούν το σύστημα υγείας, η διαφθορά, η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, το εκπαιδευτικό σύστημα και η ποιότητα της Παιδείας.

Σε ερώτηση για το εάν οι πολίτες θα στήριζαν τυχόν κόμματα του Αντώνη Σαμαρά ή του Αλέξη Τσίπρα, το 85 και το 80% αντίστοιχα απαντά αρνητικά.

Πηγή: skai.gr

