Σημαντικό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το libre.gr, καταγράφοντας άνοδο στα ποσοστά της. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,7% στην εκτίμηση επί των εγκύρων, διατηρώντας διαφορά 14,9 μονάδων από τη δεύτερη Πλεύση Ελευθερίας, που καταγράφει 15,8%.

Τρίτο αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με 13,7%, ενώ ακολουθούν:

Ελληνική Λύση : 9,8%

: 9,8% ΚΚΕ : 8,1%

: 8,1% ΣΥΡΙΖΑ : 5,8%

: 5,8% Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας : από 3,2%

και : από 3,2% ΜέΡΑ25 : 3,1%

: 3,1% Φωνή Λογικής : 2,2%

: 2,2% Νέα Αριστερά: 1,2%

Στην πρόθεση ψήφου για ενδεχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τα ποσοστά διαφοροποιούνται ελαφρώς:

ΝΔ : 25,7%

: 25,7% Πλεύση Ελευθερίας : 13,3%

: 13,3% ΠΑΣΟΚ : 11,5%

: 11,5% Ελληνική Λύση : 8,2%

: 8,2% ΚΚΕ : 6,8%

: 6,8% ΣΥΡΙΖΑ : 4,9%

: 4,9% Κίνημα Δημοκρατίας και Νίκη : 2,7%

και : 2,7% ΜέΡΑ25: 2,6%

2,6% Φωνή Λογικής : 1,8%

: 1,8% Νέα Αριστερά: 1%

Το σενάριο «Τσίπρας ξανά»

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο μέσω νέου κόμματος προκαλεί έντονες συζητήσεις. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:

Το 21,9% τάσσεται υπέρ της άμεσης ενεργοποίησής του.

Το 10,9% θεωρεί πως θα πρέπει να αναλάβει δράση μετά τις εκλογές.

Το 62,1% δεν επιθυμεί την επιστροφή του.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς, το 44,8% επιθυμεί πρωτοβουλία πριν τις κάλπες, το 35,5% μετά και μόλις το 12% δεν επιθυμεί εμπλοκή. Αντίστοιχα, στους Κεντρώους, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 42,2% - 30,2% - 22,2%.

Ποιοι θα στήριζαν νέο κόμμα υπό τον Τσίπρα

Ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα στήριζε το 22% των ερωτηθέντων, ενώ το 74,9% το απορρίπτει.

Θετική στάση απέναντι σε αυτό δείχνει:

Το 87,8% των προτιθέμενων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ

Το 42,7% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας

Το 20,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ

Το 41,4% των Κεντροαριστερών

Το 21,4% των Κεντρώων

