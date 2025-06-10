Σημαντικό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το libre.gr, καταγράφοντας άνοδο στα ποσοστά της. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,7% στην εκτίμηση επί των εγκύρων, διατηρώντας διαφορά 14,9 μονάδων από τη δεύτερη Πλεύση Ελευθερίας, που καταγράφει 15,8%.
Τρίτο αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με 13,7%, ενώ ακολουθούν:
- Ελληνική Λύση: 9,8%
- ΚΚΕ: 8,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,8%
- Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας: από 3,2%
- ΜέΡΑ25: 3,1%
- Φωνή Λογικής: 2,2%
- Νέα Αριστερά: 1,2%
Στην πρόθεση ψήφου για ενδεχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τα ποσοστά διαφοροποιούνται ελαφρώς:
- ΝΔ: 25,7%
- Πλεύση Ελευθερίας: 13,3%
- ΠΑΣΟΚ: 11,5%
- Ελληνική Λύση: 8,2%
- ΚΚΕ: 6,8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,9%
- Κίνημα Δημοκρατίας και Νίκη: 2,7%
- ΜέΡΑ25: 2,6%
- Φωνή Λογικής: 1,8%
- Νέα Αριστερά: 1%
Το σενάριο «Τσίπρας ξανά»
Το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο μέσω νέου κόμματος προκαλεί έντονες συζητήσεις. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:
- Το 21,9% τάσσεται υπέρ της άμεσης ενεργοποίησής του.
- Το 10,9% θεωρεί πως θα πρέπει να αναλάβει δράση μετά τις εκλογές.
- Το 62,1% δεν επιθυμεί την επιστροφή του.
Μεταξύ των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς, το 44,8% επιθυμεί πρωτοβουλία πριν τις κάλπες, το 35,5% μετά και μόλις το 12% δεν επιθυμεί εμπλοκή. Αντίστοιχα, στους Κεντρώους, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 42,2% - 30,2% - 22,2%.
Ποιοι θα στήριζαν νέο κόμμα υπό τον Τσίπρα
Ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα στήριζε το 22% των ερωτηθέντων, ενώ το 74,9% το απορρίπτει.
Θετική στάση απέναντι σε αυτό δείχνει:
- Το 87,8% των προτιθέμενων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ
- Το 42,7% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας
- Το 20,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ
- Το 41,4% των Κεντροαριστερών
- Το 21,4% των Κεντρώων
