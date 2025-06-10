Λογαριασμός
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 14,9% για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Πόσοι τάσσονται υπέρ της επιστροφής Τσίπρα

Σταθερό προβάδισμα για το κυβερνών κόμμα με δεύτερο κόμμα την Πλεύση Ελευθερίας - Το 22% δηλώνει έτοιμο να στηρίξει νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα

κάλπη

Σημαντικό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το libre.gr, καταγράφοντας άνοδο στα ποσοστά της. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,7% στην εκτίμηση επί των εγκύρων, διατηρώντας διαφορά 14,9 μονάδων από τη δεύτερη Πλεύση Ελευθερίας, που καταγράφει 15,8%.

Τρίτο αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με 13,7%, ενώ ακολουθούν:

  • Ελληνική Λύση: 9,8%
  • ΚΚΕ: 8,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,8%
  • Νίκη και Κίνημα Δημοκρατίας: από 3,2%
  • ΜέΡΑ25: 3,1%
  • Φωνή Λογικής: 2,2%
  • Νέα Αριστερά: 1,2%

δημοσκόπηση Opinion Poll

Στην πρόθεση ψήφου για ενδεχόμενες πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τα ποσοστά διαφοροποιούνται ελαφρώς:

  • ΝΔ: 25,7%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 13,3%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,5%
  • Ελληνική Λύση: 8,2%
  • ΚΚΕ: 6,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,9%
  • Κίνημα Δημοκρατίας και Νίκη: 2,7%
  • ΜέΡΑ25: 2,6%
  • Φωνή Λογικής: 1,8%
  • Νέα Αριστερά: 1%

δημοσκόπηση Opinion Poll

δημοσκόπηση Opinion Poll

Το σενάριο «Τσίπρας ξανά»

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο μέσω νέου κόμματος προκαλεί έντονες συζητήσεις. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:

  • Το 21,9% τάσσεται υπέρ της άμεσης ενεργοποίησής του.
  • Το 10,9% θεωρεί πως θα πρέπει να αναλάβει δράση μετά τις εκλογές.
  • Το 62,1% δεν επιθυμεί την επιστροφή του.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς, το 44,8% επιθυμεί πρωτοβουλία πριν τις κάλπες, το 35,5% μετά και μόλις το 12% δεν επιθυμεί εμπλοκή. Αντίστοιχα, στους Κεντρώους, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 42,2% - 30,2% - 22,2%.

δημοσκόπηση Opinion Poll

δημοσκόπηση Opinion Poll

δημοσκόπηση Opinion Poll

δημοσκόπηση Opinion Poll

δημοσκόπηση Opinion Poll

δημοσκόπηση Opinion Poll

Ποιοι θα στήριζαν νέο κόμμα υπό τον Τσίπρα

Ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα στήριζε το 22% των ερωτηθέντων, ενώ το 74,9% το απορρίπτει.

Θετική στάση απέναντι σε αυτό δείχνει:

  • Το 87,8% των προτιθέμενων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ
  • Το 42,7% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας
  • Το 20,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ
  • Το 41,4% των Κεντροαριστερών
  • Το 21,4% των Κεντρώων
Πηγή: skai.gr

TAGS: δημοσκόπηση Αλέξης Τσίπρας ΝΔ ΠΑΣΟΚ
