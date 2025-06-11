Τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και η εικόνα της αντιπολίτευσης -εξ αφορμής της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τρίτης-, η υπόθεση των Τεμπών αλλά και τα οικονομικά (με είδηση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο) ήταν μερικά από τα θέματα που ετέθησαν στη συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στον τηλεοπτικό σταθμό «Blue Sky».

«Είναι, νομίζω, περισσότερο από φανερό ότι η αντιπολίτευση είναι σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Γι' αυτό υπάρχει και αυτός ο κατακερματισμός. Και γι' αυτό με διάφορους τρόπους προκύπτει ότι η όποια δυσαρέσκεια υπάρχει για την κυβερνητική πολιτική, δεν μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης στις διάφορες εκδοχές της. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, λογικό το βρίσκω να προβληματίζεται ο κ. Τσίπρας. Δεν θέλω, όμως, να τον παρακολουθήσω στον προβληματισμό του», ήταν το εισαγωγικό σχόλιο του Κ. Χατζηδάκη στο συγκεκριμένο θέμα.

Με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «δεν μπορούμε να διαλέξουμε εμείς τους αντίπαλους μας. Για εμάς ο αντίπαλός μας είναι η καθημερινότητα, ο κακός μας εαυτός και ο χρόνος, με την έννοια ότι μέχρι τις εκλογές το 2027 θα πρέπει να έχουμε λύσει μια σειρά από προβλήματα. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι μας».

Με αφορμή, πάντως, έρευνα της Opinion Poll, όπου ένα ποσοστό 21,9% απαντά θετικά στο ενδεχόμενο να ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας ενός νέου πολιτικού φορέα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε ότι και κατά το παρελθόν δημοσκοπήσεις έδιναν «σε υπό ίδρυση κόμματα παρόμοια νούμερα, τα οποία όμως (κόμματα) δεν είχαν στη συνέχεια αντίστοιχη κατάληξη». Και στη συνέχεια, «το βέβαιο πάντως είναι ότι η αντιπολίτευση είναι σε βαθύτερη κρίση», εξ άλλου «όλες αυτές οι ερωτήσεις στις δημοσκοπήσεις αντανακλούν και αυτή την κρίση. Δεν βλέπω κάποια εντυπωσιακή υποδοχή του κυρίου Τσίπρα», παρατήρησε.

«Δική μας δουλειά είναι να προσανατολιστούμε στο πρόγραμμά μας»

Από την άλλη, επανέλαβε, «η δική μας δουλειά είναι να προσανατολιστούμε στο πρόγραμμά μας, στο σχέδιό μας, να είμαστε σεμνοί, σοβαροί και αποτελεσματικοί. Αυτό θέλει ο κόσμος». Στο σημείο αυτό, μάλιστα, επεσήμανε ότι «το 2027, στο β' εξάμηνο, η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» -και θα την έχει σε μια περίοδο κατά την οποία «θα αποφασίζεται ποιος θα είναι ο πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2028 μέχρι το 2034. Που μας νοιάζει για τους αγρότες. Μας νοιάζει για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Μας νοιάζει για την άμυνα. Μας νοιάζει για μια σειρά πράγματα. Ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα».

Κατά συνέπεια, «όπως εγώ βλέπω τα πράγματα σήμερα - και τώρα μιλάω ως πολίτης - δεν μου φαίνεται ότι υπάρχει κάποια συντεταγμένη πολιτική δύναμη πλην της Νέας Δημοκρατίας να εκπροσωπήσει σοβαρά την χώρα». Άλλωστε, συνέχισε, «αν έβλεπαν οι συμπολίτες μας κάτι διαφορετικό, θα το έδειχναν στις δημοσκοποιήσεις. Δεν θα ήταν το ΠΑΣΟΚ κολλημένο στο 12%. Δεν θα ήταν τα άλλα κόμματα (κολλημένα) στα μονοψήφιους αριθμούς να μην μπορούν να σταθούν και να προχωρήσουν».

Στην υπόθεση των Τεμπών, σε σχέση και με την πρόταση τεσσάρων κομμάτων για την κατηγορία της έσχατης προδοσίας κατά του πρωθυπουργού, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Αν ήθελα να είμαι αυστηρός, θα έλεγα ότι πρόκειται για σκύλευση νεκρών. Διότι δεν ντρέπονται, δεν σέβονται τίποτα. Για να κρατήσω το ύφος που συνήθως έχω, θα έλεγα ότι είναι μια αβάσταχτη ελαφρότητα. Αβάσταχτη ελαφρότητα που θίγει, νομίζω, πρωτίστως τα κόμματα των οποίων οι βουλευτές υπογράφουν αυτό. Φυσικά οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν απεριόριστο το δικαίωμα να πιστεύουν οτιδήποτε νομίζουν, να διεκδικούν αυτά που θέλουν». Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν την υποχρέωση «να ελέγχουν αυστηρά την κυβέρνηση, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια. Στοιχειώδης λογική...».

Στη συζήτηση περί των οικονομικών, απαντώντας σε ερώτημα για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «συνεχίζεται η επεξεργασία, από όσο ξέρω, από το Υπουργείο Οικονομικών και θα υπάρξει μια λύση όσο πιο ικανοποιητική γίνεται. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα συγκεκριμένη ημέρα γιατί δεν το χειρίζομαι προσωπικά». Πάντως, συνέχισε, «ναι, οπωσδήποτε θα είναι μέσα στο 2025. Μπορεί και πολύ νωρίτερα πριν κλείσει ο χρόνος, αλλά δεν θέλω να γίνω πολύ συγκεκριμένος». Συμπερασματικώς, «η πρωτοβουλία θα κινηθεί στο μέτρο του δυνατού, αλλά θα είναι σίγουρα καλύτερα από ό,τι είναι τώρα» -και δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού, συμπλήρωσε. «Ήταν δέσμευση της κυβέρνησης από τότε που ήμουν εγώ υπουργός Οικονομικών και δεν παίρνουμε το λόγο μας πίσω», δήλωσε με έμφαση.

Σχετικά, τέλος, με την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας σε τρεις πρώην πλέον, βουλευτές των «Σπαρτιατών», ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε «επιστημονικώς ενδιαφέρουσα» τη συζήτηση ως προς το αν η Βουλή πρέπει να έχει 297 ή 300 βουλευτές. Ωστόσο, ανέφερε, «δεν βλέπω το νόημα αυτής της συζήτησης. Το αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, (το οποίο) αποφάσισε κατά αυτόν τον τρόπο». Και, κλείνοντας, τόνισε, «επιστημονικά μπορεί να υποστηριχθούν και άλλες απόψεις. Επί της ουσίας, όμως, το θέμα λύθηκε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.