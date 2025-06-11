Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη για τα θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό του, παραχώρησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης (11/6).

Ξεκινώντας από τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος είναι διαθέσιμος εδώ και περίπου 1 εβδομάδα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 αριθμοί έχουν εκδοθεί. «Θεωρώ ότι ο προσωπικός αριθμός ακολουθεί τον ρυθμό έκδοσης ταυτοτήτων. Υπάρχουν ήδη πολλά ραντεβού, ειδικά στην Αθήνα, στην επαρχία τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα», ανέφερε αρχικά επισημαίνοντας πως η διαδικασία κυλά ομαλά χωρίς προβλήματα.

«Ο προσωπικός αριθμός έρχεται να διορθώσει λάθη στα μητρώα του κράτους, πολλά λάθη. Οι υπηρεσιακοί μιλάνε για περίπου 2 εκατομμύρια διορθώσεις, τις οποίες κάποια στιγμή θα τις βρούμε μπροστά μας, και είναι ευκαιρία να τις κάνουμε τώρα που δεν επειγόμαστε να βγάλουμε ένα πιστοποιητικό ή ένα διαβατήριο ή μια ταυτότητα. Μπαίνουμε στο myinfo.gov.gr, ακολουθούμε τη διαδικασία. Στην ουσία βλέπουμε τα στοιχεία μας, γίνεται ταυτοποίηση, διορθώνουμε αν υπάρχει κάποια ανακολουθία και προχωράμε στην επιλογή του προσωπικού αριθμού, ο οποίος είναι δικός μας αριθμός και μπορεί να αποτελείται και από γράμματα και από νούμερα. Σε μένα ας πούμε έτυχε να είναι 3 γράμματα και το ΑΦΜ μου».

«Περιορισμένη πρόσβαση σε περιεχόμενο ανάλογα την ηλικία του παιδιού»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη χρήση των social media από ανηλίκους, με τον κ. Παπαστεργίου να κάνει ειδική μνεία στο Kids Wallet. «Την περασμένη Παρασκευή συμφώνησαν 8 χώρες μαζί μας ότι πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα και οργανωμένα σε μια επίσημη διαδικασία επιβεβαίωσης ηλικίας. Σήμερα οι πλατφόρμες βρίσκουν δικαιολογία και λένε "ναι θέλουμε αν βοηθήσουμε, αλλά το παιδί δήλωσε ότι είναι άνω των 18". Αυτό λοιπόν που πάμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μέσω Kids Wallet την επίσημη ηλικία του παιδιού με ευθύνη του γονέα.Το θέμα είναι από εκεί και πέρα οι πλατφόρμες να αναγκαστούν σε επίπεδο Ευρώπης να κλειδώσουν υπηρεσίες και περιεχόμενο ανάλογα με την ηλικία του παιδιού».

«Η επίτροπος δήλωσε ότι τον Ιούλιο θα μπορέσουμε να έχουμε μια πρώτη τέτοια έκδοση του Mini Wallet, που είναι αν θέλετε η συνέχεια της καινοτόμου πρωτοβουλίας που πήραμε με το Kids Wallet. Θα πρέπει οι πλατφόρμες να κάνουν αυτό το οποίο είναι υποχρεωμένες μέσω του DSA (Digital Service Act) σε σχέση με το εθιστικό περιεχόμενο. Υπάρχουν διάφορες απόψεις στην Ευρώπη. Ας πούμε, ο πρόεδρος Μακρόν έλεγε ότι θέλει να απαγορεύσει τελείως όλα τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ελληνική πρωτοβουλία από τον πρωθυπουργό μιλάει για μια περιορισμένη πρόσβαση σε περιεχόμενο ανάλογα την ηλικία του παιδιού».

«Μέσα στο 2026 θα έχουμε εγκατεστημένες όλες τις κάμερες»

Αναφορικά με τις κάμερες, ο υπουργός υπογράμμισε πως χθες Τρίτη τελείωσε η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για τον πρώτο διαγωνισμό.

«Να θυμίσω ότι ο πρώτος διαγωνισμός είναι για το πληροφοριακό σύστημα. Όλες οι κάμερες, και οι 2.500, θα πέσουν πάνω σε ένα πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου εκεί να γίνεται η επίσημη διακίνηση των κλήσεων, των ενστάσεων κλπ. Κατατέθηκαν 3 προσφορές, τις επόμενες μέρες τις ανοίγουμε και τις εξετάζουμε βγάζοντας ανάδοχο, ενώ λογικά την επόμενη εβδομάδα βγάζουμε τον μεγάλο διαγωνισμό για 2.500 κάμερες».

«Μέσα στο 2026 θα έχουμε εγκατεστημένες όλες τις κάμερες. Θα προηγηθεί όμως μέσα στο 2025 ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής με περίπου 400 κάμερες, τις οποίες το καλοκαίρι θα μας τις παραδίδουν », κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

