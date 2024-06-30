Επίτιμη δημότης του Δήμου Ορεστιάδας ανακηρύχθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία παρέστη στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 101 χρόνια από την ίδρυση της πόλης.

Κατά την άφιξή της στην Ορεστιάδα, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο δήμαρχος Διαμαντής Παπαδόπουλος και ο διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού, αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, και άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων απέδωσε τιμές.

Η κ. Σακελλαροπούλου παρέστη στη δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό Αγίων Θεοδώρων όπου χοροστάτησε ο μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός.

Στη συνέχεια μετέβη στο μνημείο του μητροπολίτη Πολύκαρπου Βαρβάκη, του θεμελιωτή της Νέας Ορεστιάδας, όπου κατέθεσε στεφάνι.

Στην αντιφώνηση της στην τελετή ανακήρυξής της σε επίτιμη δημότη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους κατοίκους του ακριτικού Έβρου και τόνισε: «Την ώρα που ο διεθνής ορίζοντας έχει σκοτεινιάσει από την αυξανόμενη ένταση σε δυο εμπόλεμες περιοχές στην ευρύτερη γειτονιά μας, κατανοούμε όλοι ότι είναι επιτακτική ανάγκη η αποτελεσματική φύλαξη και ο έλεγχος των συνόρων μας, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είστε σε αυτή τη γωνιά της πατρίδας μας οι ακρίτες τους οποίους τιμούμε, εμπιστευόμαστε και στηρίζουμε. Θα είμαστε κοντά σας σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των υποδομών, της ασφάλειας και της παραγωγικότητας στην περιοχή σας».

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η οικοδόμηση της Νέας Ορεστιάδας άρχισε το 1923, σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από τον ποταμό Έβρο για να στεγάσει τους διωγμένους Έλληνες από το Καραγάτς της Αδριανούπολης και «να γίνει ένα ακόμη δείγμα του θάρρους, της πίστης και του δυναμισμού του προσφυγικού στοιχείου στην μεγάλη εποποιΐα της ενσωμάτωσής του στη νέα του πατρίδα». Όπως είπε, «οι ξεριζωμένοι κάτοικοι του Καραγάτς βρήκαν το κουράγιο και τα ψυχικά αποθέματα, ώστε να μετατρέψουν την ήττα σε νίκη της ζωής. Πολυμήχανοι, εφευρετικοί, εργατικοί, οι πρώτοι πρόσφυγες, σε πείσμα των άθλιων συνθηκών και των φυσικών καταστροφών, οικοδόμησαν τη νέα πόλη και την μετέτρεψαν μεταπολεμικά από επαρχιακή κωμόπολη σε εμπορικό και αγροτικό κέντρο της Θράκης».

Η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε, επίσης, στην καταστροφή που υπέστη πριν ένα χρόνο το δάσος της Δαδιάς και σημείωσε ότι εκτός από την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, τη συντήρηση και τον καθαρισμό των αντιπυρικών ζωνών, έχει μεγάλη σημασία και η πρόσφατη εξαγγελία της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας, στην Ορεστιάδα, ώστε τα παιδιά να ευαισθητοποιούνται σε θέματα σεβασμού και προστασίας του φυσικού μας πλούτου, αειφόρου γεωργίας και πράσινης ενέργειας, από τα μαθητικά τους χρόνια ακόμη.

«Η Θράκη υπήρξε ανέκαθεν για μένα τόπος μνήμης και βιώματος, μια περιοχή της χώρας μας με την οποία με συνδέει όχι μόνο η καταγωγή μου από τη μητέρα μου, αλλά και ένα παράδειγμα ζωής που χαρακτηρίζεται από σεβασμό στη φύση και τα πλάσματά της, μόχθο, αρχές και αξίες», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με τον αρχαίο μύθο, ο Ορέστης, για να γλυτώσει από τις Ερινύες, βρήκε καταφύγιο στην παρόχθια περιοχή τριών ποταμών, του Έβρου, του 'Αρδα και του Τόντζου. Στη συμβολή τους έχτισε λαμπρή πόλη και της έδωσε το όνομά του, Ορεστιάδα.

Στην προσφώνηση του ο δήμαρχος Διαμαντής Παπαδόπουλος απευθύνθηκε στην κ. Σακελλαροπούλου, λέγοντας: «Στο πρόσωπό σας βρίσκει έκφραση ο νέος ελληνικός πατριωτισμός που απαντάει θετικά στις προκλήσεις ενός σύγχρονου και ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου. Ο λόγος σας αποπνέει ένα φιλελεύθερο πνεύμα που δίνει νόημα στην πορεία του ελληνισμού στο μέλλον».

Επισήμανε ότι η πρώτη έξοδος της κ. Σακελλαροπούλου εκτός Αθηνών, μετά την ανάληψη του καθηκόντων της, ήταν το Πάσχα του 2020 στο στρατιωτικό Φυλάκιο των Καστανιών, στον Έβρο.

«Η Ορεστιάδα, η νεότερη πόλη της Ελλάδας, γεννήθηκε μόλις το 1923 μέσα από τις στάχτες του ξεριζωμού. Οι πρώτη κάτοικοι της ήταν πρόσφυγες από την Αδριανούπολη και την Ανατολική Θράκη. Έφτασαν εδώ για να χτίσουν μία ζωή νέα χωρίς να λησμονούν τις πατρογονικές τους εστίες. Έδωσαν πνοή σε αυτόν τον τόπο. Η αναγέννηση αποτελεί το θεμέλιο της συλλογικής μας ταυτότητας. Ως φύλακας των συνόρων της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης, η Ορεστιάδα διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Παρά τις δυσκολίες και τη δημογραφική αιμορραγία που αντιμετωπίζουμε παραμένουμε μία ζωντανή κοινότητα που προσπαθεί να διατηρήσει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με τους γείτονες μας», είπε ο δήμαρχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

