«Έχουμε σήμερα μία κορυφαία διαδικασία. Η Κεντρική Επιτροπή θα είναι μία πολιτική διαδικασία στην κατεύθυνση για την υπέρβαση και την ανατροπή των δεδομένων και όχι της εκτροπής σε μία περαιτέρω εμφύλια διαμάχη», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη το μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Δημήτρης Ρέππας.

«Το πιο σημαντικό είναι η αποτίμηση που θα κάνουμε να αντιστοιχείται σε αυτό που είναι κοινό αίσθημα, στην εμπειρία και την αντίληψη των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει αποδείξει ότι λειτουργεί για τη χώρα και τους πολίτες, όχι για τα άγχη και τις φιλοδοξίες των στελεχών του. Ούτε εσωτερικού χώρου, δεν είναι ένα κατοικίδιο κίνημα το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε ο κ. Ρέππας και -όπως επισήμανε - «προσφέροντας υπηρεσίες αναλαμβάνοντας τεράστιο κόστος όταν χρειαστεί. Προτάσσει το εθνικό συμφέρον έναντι του κομματικού και του προσωπικού».

Αναφορικά με το αν το ΠΑΣΟΚ έχει ρόλο σήμερα στην πολιτική, ο κ. Ρέππας υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τη χώρα».

«Σήμερα, με ισχυρό το ένστικτο επιβίωσής του και ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες θα λάβουμε τις σωστές αποφάσεις, θα προτάξουμε τις πολιτικές και το σχέδιο για τη χώρα και θα δούμε ποιά είναι τα πρόσωπα που μπορούν να φέρουν σε πέρας αυτό το σχέδιο με επιτυχία. Δεν αναζητούμε αλλαγή ηγεσίας, επιδιώκουμε αλλαγή κυβέρνησης στη χώρα», τόνισε ο κ. Ρέππας, υπογραμμίζοντας ότι «θα είμαστε όλοι μαζί. Δεν με ενοχλεί το περίσσευμα διαφωνίας, με ενοχλεί το έλλειμμα πίστης. Επειδή όλοι - παρά τις διαφωνίες μας- μπορούμε να συνυπάρχουμε με έναν κοινό κώδικα συνεργασίας. Πιστεύω ότι θα έχουμε αίσια συνέχεια».

Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ διαθέτει τα πρόσωπα που θα μπορούν να κάνουν την πολιτική ανατροπή, ο κ. Ρέππας απάντησε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πλούσιο κοίτασμα, με μία πλειάδα στελεχών. Τα σημερινά άτομα που μπορούν να διαδεχθούν οποιονδήποτε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να τα επιλέξουμε ανάμεσα σε 15,20,30 στελέχη. Και το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό τον ικανό αριθμό στελεχών για να ηγηθούν στο κόμμα.

Ο κ. Ρέππας υπογράμμισε επίσης ότι δεν θα πρέπει να είναι πολλοί οι υποψήφιοι. «Είναι κούρσα διαδοχής και δεν πρέπει να γίνει λεωφορείο. Καλό είναι να πάμε με έναν μικρό αριθμό υποψηφίων ώστε εύκολα οι πολίτες να αντιληφθούν τις προτάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ρέππας είπε: «Θα έχουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους. Θα πρέπει να είμαστε συμβατοί με αυτό που αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι είμαστε σε περίοδο χαλάρωσης. Από τον Σεπτέμβριο -ο Οκτώβριος είναι μία καλή πολιτικά στιγμή - μπορούμε να πάμε σε μία εσωκομματική διαδικασία».

Υποστήριξε ότι «δεν μιλάμε για μεταβατικές αλλά για οριστικές λύσεις» σημειώνοντας ότι «πρέπει να επιλέξουμε πρόσωπο και μία ηγετική ομάδα για να έχουμε τη νικηφόρα αντιπαράθεση με τη ΝΔ».

Αναφερόμενος στις διεργασίες για τη κεντροδεξιά, ο κ. Ρέππας επανέλαβε ότι «από το 2013 έχω προτείνει διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ». «Αν είχε γίνει αυτό τότε, θα ήταν άλλες οι εξελίξεις. Ούτε ο Τσίπρας με τον κ.Καραμανλή θα είχαν τις υπόγειες συνενοήσεις για να ενοχοποιήσουν και οι δύο το ΠΑΣΟΚ, ώστε να λεηλατήσει τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσίπρας.»,πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

