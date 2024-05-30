Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου: στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

«Το παρών» έδωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

«Είναι χαρά για μένα η παρουσία μου εδώ, ανάμεσα στους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας, αρχιτέκτονες του ελληνικού θαύματος στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αυτόν κλάδο. Συνεχίζοντας την παράδοση της ελληνικής ναυτοσύνης και αναπτύσσοντας ευρηματικές επιχειρηματικές στρατηγικές, καταστήσατε την ελληνόκτητη ναυτιλία ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής, την φέρατε στην πρώτη θέση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και δημιουργήσατε έναν μοναδικό σε δυναμισμό στόλο από ποντοπόρα πλοία, που δραστηριοποιείται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη», ανέφερε η ΠΤΔ απευθύνοντας χαιρετισμό.

«Εμφυσήσατε στη ναυτιλία τόση ορμή, συμβάλλατε με τόσο σφρίγος στην επιτάχυνσή της, ώστε δικαίως η εθνική μας οικονομία προσβλέπει στον κλάδο σας ως σημαντικότατο μοχλό δύναμης, ανάπτυξης και προόδου» συνέχισε τονίζοντας πως στο σημερινό περιβάλλον ρευστότητας και γενικευμένης αβεβαιότητας, γεωπολιτικών προκλήσεων, περιβαλλοντικής κρίσης και πολέμων που επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ολόκληρης της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η ναυτιλία μας καλείται να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να καινοτομήσει, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά της και την ικανότητά της να εξυπηρετεί, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες, τις ανάγκες της διεθνούς κοινότητας.

«Σε λίγες μέρες ξεκινούν τα Ποσειδώνια, στα οποία θα παρουσιαστούν οι νέες τεχνολογίες και θα συζητηθούν οι επιλογές εναλλακτικών καυσίμων, ώστε η ναυτιλία να απαλλαγεί από τον άνθρακα, σύμφωνα με τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που απαιτούν την πράσινη μετάβαση όλων των βιομηχανιών. Στην κορυφαία αυτή διοργάνωση, η ελληνική ναυτιλία αναμένεται να πρωτοστατήσει στον διάλογο για τους καλύτερους τρόπους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των καιρών και επίτευξης των στόχων βιωσιμότητας. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση της Πολιτείας για το έργο σας. Όπως άλλωστε μας παροτρύνει, από την αρχαιότητα, ο Ξενοφών, «είναι ηθικά ευγενές και καλό και έντιμο να τιμώνται οι έμποροι και οι ναυτικοί, καθώς παρέχουν μέγιστη ωφέλεια στην πόλη». Εύχομαι, με το ίδιο σθένος και την ίδια δημιουργικότητα, να συνεχίσετε να δίνετε ένα ηχηρό «παρών» σε όλη την υφήλιο.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.