Με την έκθεση του ΟΟΣΑ που αναγνωρίζει ότι από τις 49 συστάσεις που είχαν γίνει στη χώρα υλοποιήθηκαν οι 38, δηλαδή το 78%, ξεκινά ο εβδομαδιαίος απολογοσμός κυβερνητικού έργου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Facebook.

Ο πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στις πυρκαγιές, τονίζοντας ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας και καλεί τους δήμους, είτε με ίδια μέσα, είτε με ιδιωτικά εργολαβικά συνεργεία και σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, να απομακρύνουν κατεπειγόντως τα υπολείμματα από τους καθαρισμούς των οικοπέδων.

«Καλημέρα σας! Έχουμε μία πολύ πλούσια ανασκόπηση της εβδομάδας σήμερα, με πολλές διαφορετικές δράσεις και ειδήσεις που πιστεύω σίγουρα μέσα σε αυτές θα βρείτε κάτι που να σας αφορά ή να σας ενδιαφέρει.

Σήμερα θα ξεκινήσω με ένα «αποτέλεσμα» μίας διαρκούς μάχης που δίνουμε για τη βελτίωση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Την εβδομάδα που πέρασε είχαμε μία σημαντική αναγνώριση της προσπάθειάς μας αυτής από την έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. Η έκθεση αναγνωρίζει, λοιπόν, ότι από τις 49 συστάσεις που είχαν γίνει στη χώρα μας υλοποιήθηκαν (και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ) οι 38, δηλαδή το 78%. Αναφέρω ενδεικτικά την ενίσχυση της δικαιοδοσίας και του ρόλου του Οικονομικού Εισαγγελέα, τον Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης, τη στρατηγική καταπολέμησης της απάτης στο Ταμείο Ανάκαμψης, την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης. Ως προς το ζήτημα της Ελευθερίας του Τύπου, η Έκθεση επίσης βάζει θετικό πρόσημο στα μέτρα που λάβαμε μεταξύ άλλων για πρόσθετη διαφάνεια στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο και στην κατάργηση του αξιόποινου χαρακτήρα της απλής δυσφήμισης.

Η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. είναι πολύ σημαντική για δύο λόγους: ο πρώτος αφορά την πεποίθησή μας ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκαιη ανάπτυξη της οικονομίας εάν αυτή δεν συνοδεύεται από ένα κράτος δικαίου, θεσμούς, νόμους και δικαιοσύνη που λειτουργούν σωστά, γρήγορα και με βάση τα διεθνή πρότυπα. Και η έκθεση επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό: ότι η Ελλάδα, στην προσπάθειά της να γίνει μια διεθνώς ελκυστική οικονομία, βρίσκεται στο σωστό δρόμο ως προς τις νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για να βελτιώσουμε το κράτος δικαίου.

Ο δεύτερος λόγος αφορά στη διάψευση όσων επιχειρούν εδώ και αρκετό καιρό μια συντονισμένη εκστρατεία σπίλωσης της διεθνούς εικόνας της χώρας μας. Το έχω πει αρκετές φορές: αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για την ποιότητα και τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τους πλέον έγκυρους διεθνείς οργανισμούς και τις εκθέσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Economist και τώρα ο Ο.Ο.Σ.Α αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε στονπ σωστό δρόμο. Προφανώς και δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και φυσικά μένουν ακόμη πολλά να γίνουν μέχρι να θεραπεύσουμε διαχρονικές πληγές και οι πολίτες να δουν τη διαφορά στην καθημερινότητά τους. Και γι’ αυτό δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια.

Περνάω στο πεδίο της δημόσιας υγείας, για να σας πω ότι μπήκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ μέσω της οποίας -σε συνεργασία με όλες τις φαρμακευτικές ενώσεις- θα μπορούμε να παρακολουθούμε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τη συνταγογράφηση ανά φάρμακο και εταιρεία και άρα και τη διακύμανση των επιστροφών του clawback προς το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, πετυχαίνουμε διαφάνεια και πιο εύρυθμη λειτουργία της αγοράς φαρμάκων προς όφελος των πολιτών. Βασική μας αρχή: να έχουμε το κατάλληλο φάρμακο για κάθε ασθένεια στην καλύτερη τιμή, με όρους ανταγωνισμού και υγιούς ανάπτυξης των ελληνικών και ξένων φαρμακοβιομηχανιών.

Επόμενο θέμα, η μεγάλη και ασύμμετρη μάχη που δίνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις πυρκαγιές το φετινό καλοκαίρι. Χθες ήταν μία δύσκολη μέρα, με αντίξοες συνθήκες με ανέμους 8-9 μποφόρ και πολλές φωτιές στην Αττική, από την Κερατέα έως την Πάρνηθα και τον Ασπρόπυργο, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας όπως στη Σέριφο. Η πυρκαγιά στην Πάρνηθα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όμως εντοπίστηκε άμεσα χάρη στην εναέρια επιτήρηση με drones που εφαρμόζουμε από φέτος για τα δάση και ορεινούς όγκους της Αττικής. Και πράγματι, η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού ήταν γρήγορη και μέσα σε λίγες ώρες δεν είχε πια ενεργό μέτωπο. Όμως θέλω να επισημάνω πως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Και η προσπάθειά μας είναι συνεχής. Σε αυτήν την προσπάθεια όμως, σύμμαχοί μας είναι και νέα εργαλεία που χτίζουν μια νέα κουλτούρα πρόληψης και υπευθυνότητας. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έως την Παρασκευή είχαν γίνει σχεδόν 500.000 συνολικές δηλώσεις για καθαρισμούς οικοπέδων στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Δείχνει μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση που αντιστοιχεί σε καθαρισμούς που ξεπερνούν σε έκταση το 1 εκατομμύριο στρέμματα.

Επειδή όμως παρατηρήθηκε το φαινόμενο να στοιβάζονται έξω από τα οικόπεδα τα υπολείμματα από τους καθαρισμούς, καλούνται οι Δήμοι είτε με ίδια μέσα, είτε με ιδιωτικά εργολαβικά συνεργεία και σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, να απομακρύνουν κατεπειγόντως αυτούς τους επικίνδυνους εύφλεκτους όγκους. Γι’ αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα αποφασίστηκε η παροχή έκτακτης χρηματοδότησης 1,3 εκ. ευρώ σε 46 Δήμους της Αττικής.

Δεδομένου ότι είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής αυτού του μέτρου με τα νέα εργαλεία δήλωσης και παρακολούθησης της συμμόρφωσης, αποφασίσαμε να δώσουμε προθεσμία για ακόμη 15 μέρες παρότι βρισκόμαστε πλέον σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού. Γιατί κάθε ένας ακόμη καθαρισμός που γίνεται μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο. Και επαναλαμβάνω ότι ο στόχος μας εδώ είναι τόσο η πρόληψη για τη φετινή αντιπυρική περίοδο αλλά και η απόκτηση μιας νέας κουλτούρας ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις, κράτος και πολίτες, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.

Καλοκαίρι όμως σημαίνει και χαρά και λίγες μέρες ξεγνοιασιάς μακριά από την πόλη. Φέτος, σε όλες τις κατασκηνώσεις της χώρας θα φιλοξενηθούν συνολικά 13.595 άτομα, από τα οποία τα 7.425 παιδιά, 1.820 ηλικιωμένοι και 4.350 άτομα με αναπηρίες. Αυξήσαμε μάλιστα στα 4.000.000 τον προϋπολογισμό για τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες ώστε να ωφεληθούν περισσότερα άτομα για περισσότερο καιρό.

Με την ευκαιρία, να σας πω ότι όπως σας έγραψα την προηγούμενη Κυριακή, άνοιξε την Τρίτη η πλατφόρμα για το Thessaly και Evros Pass για τη στήριξη του τουρισμού στις περιοχές της Θεσσαλίας που χτυπήθηκαν από τον Daniel και του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Να σας ενημερώσω λοιπόν σήμερα ότι συνολικά έχουν υποβληθεί 206.490 αιτήσεις!

Μία λίγο διαφορετική, αλλά πολύ ευχάριστη είδηση: μπήκε επιτέλους τέλος σε μια αναίτια εκκρεμότητα που κρατούσε ένα τέταρτο του αιώνα και καθιστούσε την Ελλάδα αρνητική εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ήμασταν η μοναδική χώρα από τις 47 του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είχε κυρώσει τη Σύμβαση της Λισαβόνας παρότι είχαμε υιοθετήσει πρόνοιές της!

Τι είναι η Σύμβαση της Λισαβόνας; Είναι ο Καταστατικός Χάρτης που υποστηρίζει το δικαίωμα των νέων της Ευρώπης να απολαμβάνουν το αγαθό της κινητικότητας στις σπουδές τους, εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, η Σύμβαση που κυρώθηκε τελικά από την Ελληνική Βουλή την περασμένη Πέμπτη, διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) από μία χώρα-μέλος έχουν το δικαίωμα της αναγνώρισης αυτών των προσόντων σε άλλη χώρα-μέλος.

Η κύρωση της Σύμβασης σε συνάρτηση με τη μεταρρύθμιση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ισχυρά δημόσια ΑΕΙ και λειτουργία μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών Πανεπιστημίων) δημιουργούν ένα πλήρες και συμπαγές πλαίσιο για την περαιτέρω διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, βγάζοντάς την από την απομόνωση. Η Ελλάδα θα μπορεί πλέον να παίρνει διεθνείς πρωτοβουλίες και να συνδιαμορφώνει τον χάρτη της ακαδημαϊκής κινητικότητας και όχι απλώς να ακολουθεί αποφάσεις που παίρνονται ερήμην της από άλλους.

Θα μείνω στον χώρο της εκπαίδευσης και στην ανακοίνωση του υπουργού Παιδείας ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι μαθητές της Α’ Λυκείου θα αποκτούν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τα βασικά οικονομικά μεγέθη και τις βασικές οικονομικές λειτουργίες. Ο οικονομικός αλφαβητισμός επιτρέπει όχι μόνο να κατανοούμε το σύνθετο χρηματοοικονομικό περιβάλλον αλλά και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις ως πολίτες. Για παράδειγμα, το πώς να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν την προσωπική ευημερία μας, όπως τα βασικά οικονομικά του νοικοκυριού μας, αλλά εξίσου σημαντικά και με περισσότερη υπευθυνότητα την ίδια μας την ψήφο απέναντι σε λαϊκίστικα και ανεύθυνα πολιτικά και οικονομικά προγράμματα. Το πάθημα της κρίσης χρέους δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ ξανά στο μέλλον. Είναι ευθύνη μας προς τις επόμενες γενιές.

Τελευταίο θέμα που αφορά στον χώρο της παιδείας για να θυμίσω ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι αιτήσεις γίνονται είτε απευθείας μέσω της σελίδας https://stegastiko.minedu.gov.gr/ είτε μέσω του gov.gr και η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Έλληνες ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ. Αυξάνεται στα 2.000 αν συγκατοικούν με άλλο φοιτητή (εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις). Είναι επίσης 2.000 ευρώ για τους δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Αν υπάρχει συγκατοίκηση στην ίδια μισθωμένη κατοικία εκτός Αττικής ή Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, το επίδομα αυξάνεται στο ποσό των 2.500 ευρώ. Είναι -πιστεύω- μια ανακούφιση για τις οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν μακριά από την γονεϊκή εστία.

Πάμε να δούμε και την κατάσταση στους δρόμους, όπου τα στοιχεία δείχνουν ότι αποδίδουν -τουλάχιστον στα όρια του Δήμου της Αθήνας- οι έλεγχοι της Τροχαίας για τον περιορισμό ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Τι λένε λοιπόν τα στατιστικά στοιχεία; Ότι από την αρχή του χρόνου τα θανατηφόρα δυστυχήματα έχουν μειωθεί κατά 160%: από 16 στους πρώτους έξι μήνες του 2023, φέτος σημειώθηκαν 6 και καταγράφηκαν ήδη 65.000 παραβάσεις, όταν πέρσι όλο τον χρόνο είχαν καταγραφεί 54.500. Συνεχίζουμε πιο εντατικά και θυμίζω ότι το Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 που βασίζεται στο τετράπτυχο «Ασφαλείς δρόμοι, Υπεύθυνοι οδηγοί, Κυκλοφοριακή παιδεία, Δίκαιοι κανόνες για όλους» έχει στόχο τη μείωση των θανάτων και των σοβαρά τραυματιών κατά 50% στα επόμενα χρόνια. Όλοι μαζί μπορούμε να το πέτυχουμε.

Τώρα, αλλάζω θέμα για να σας πω ότι η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση των παραλιών βρίσκεται στο 90%. Πρόκειται για ένα σύστημα που αντικατέστησε το προηγούμενο αδιαφανές και προβληματικό καθεστώς των επιμέρους παραχωρήσεων ανά Δήμο. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 1.700 δημοπρασίες και απομένουν να ολοκληρωθούν επιπλέον 225 τις επόμενες ημέρες, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν να γίνουν περίπου 1.200 για φέτος. Είναι σημαντική και η κινητοποίηση των πολιτών για την απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των παραλιών. 52.000 πολίτες έχουν κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρμογή ΜyCoast και έχουν ήδη γίνει 8.911 καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, εντείνονται οι έλεγχοι με τη χρήση drones, τη λήψη δορυφορικών εικόνων και τα μικτά κλιμάκια ελεγκτών ώστε να διασφαλιστεί η επισκεψιμότητα στις παραλίες με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να εμποδίζεται η τουριστική ανάπτυξη.

Με την ευκαιρία, να σας ενημερώσω ότι αυξάνονται οι «Απάτητες Παραλίες» κατά επιπλέον 40, και πια ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται στις 238. Ο πρωτοποριακός θεσμός για τις «Απάτητες Παραλίες» με τον πρόσφατο νόμο για την προστασία των ακτών και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, οδηγεί στην πλήρη προστασία και απαγόρευση δικαιώματος εμπορικής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ακτές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Και από τη φύση, πάμε στην τεχνολογία, καθώς μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η ανάπτυξη του υπερυπολογιστή «Δαιδαλου», μια σημαντική επένδυση για το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας που θα μας εντάξει στις χώρες με τα 30 ισχυρότερα υπολογιστικά συστήματα στον κόσμο. Η προκήρυξη του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού έγινε την περασμένη Τρίτη και το έργο προϋπολογισμού 41,9 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τον ευρωπαϊκό οργανισμό European High Performance Computing Joint Undertaking. Με την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει την «καρδιά» ενός νέου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη εφαρμογών Ai για την καινοτομία, την υλοποίηση νέων πιο αποτελεσματικών και αξιόπιστων υπηρεσιών για τους πολίτες, το επιχειρείν, την εξατομικευμένη ιατρική, την πυροπροστασία, τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Συνεχίζω ψηφιακά, για να σας πω ότι όλα είναι έτοιμα και σε λίγες μέρες θα τεθεί σε ισχύ ο προσωπικός αριθμός των νέων ταυτοτήτων. Ουσιαστικά θα τον δημιουργήσουν οι ίδιοι οι πολίτες -καθένας και καθεμιά αποκλειστικά τον δικό τους- επιλέγοντας μέσα από την πλατφόρμα myinfo τα δύο από τα τρία ψηφία που τον απαρτίζουν συν το ΑΦΜ μας. Παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δημιουργείται ένας νέος πολύ πιο ισχυρός τρόπος αυθεντικοποίησης, με νέους κωδικούς που θα είναι πολύ πιο ασφαλείς απέναντι σε χακαρίσματα. Βεβαίως αυτό αφορά όσους το επιθυμούν, οι υπόλοιποι μπορούν να κρατήσουν τους παλιούς κωδικούς. Και κάτι ακόμη ως προς το ψηφιακό πορτοφόλι: από μεθαύριο Τρίτη στο gov wallet θα προστεθούν εκτός των υπόλοιπων εγγράφων (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα αναπηρίας, δακτύλιο κ.τ.λ.) και η ασφαλιστική ενημερότητα, τα στοιχεία και το βιβλιάριο υγείας του δεσποζόμενου ζώου.

Κλείνω τη σημερινή ανασκόπηση με το νέο σύγχρονο πρόσωπο που θα αποκτήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το γνωστό μας Πεντάγωνο, το οποίο πρέπει να αντικατοπτρίζει ως κτήριο και την αυξημένη ισχύ που αποκτά η εθνική μας άμυνα. Ο καθηγητής Εικαστικών Τεχνών, Κώστας Βαρώτσος σχεδίασε -αφιλοκερδώς- την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου που θα έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και θα περιλαμβάνει ένα νέο κτίριο Ηλεκτρονικού Πολέμου, ένα μνημείο-κιβωτό της εθνικής μνήμης με όλα τα ονόματα των υπέρ πατρίδος πεσόντων, πάρκα που παραπέμπουν σε μεγάλες εθνικές επετείους καθώς και μία μεμβράνη φτιαγμένη από κάθετους δοκούς από αλουμίνιο στην πρόσοψη του υπάρχοντος κτηρίου.

Μια ανάπλαση γεμάτη συμβολισμούς, όπως επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και η οποία πραγματοποιηθεί κυρίως από τις δωρεές των επιχειρηματιών Θάνου Λασκαρίδη και Γιώργου Περιστέρη τους οποίους και ευχαριστούμε.

Εδώ θα κλείσω για σήμερα, ευχαριστώντας σας για τον χρόνο που αφιερώσατε να διαβάσετε την ανάρτηση αυτή. Καλή Κυριακή σε όλους και θα τα ξαναπούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα!»

Πηγή: skai.gr

