Ουκρανός υπουργός Άμυνας μετά τη συνάντησή του με Παναγιωτόπουλο: «Είμαι ευγνώμων στους Έλληνες φίλους μας»

Την ευγνωμοσύνη της ουκρανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα για την αμέριστη υποστήριξή της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία εξέφρασε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξέι Ρεζνίκοφ.



«Πολύ παραγωγική συνάντηση με τον συνάδελφό μου, Υπουργό Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Είμαι ευγνώμων στους Έλληνες φίλους μας για την αμέριστη υποστήριξή τους στην κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα; ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια (τεθωρακισμένα οχήματα, πυρομαχικά), και τη συνέχιση της συμμετοχής τους στη Ραμστάιν (Ομάδας Επαφής για τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία)» τόνισε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.

Very productive meeting with my colleague, Minister of Defense @npanagioto I’m grateful to our Greek friends for their unwavering support for our sovereignty and territorial integrity; humanitarian and defense assistance (IFVs, ammo); and their continued participation in Ramstein pic.twitter.com/EzMQOE9b2R