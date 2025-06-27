Β. Κόκκαλης στον ΣΚΑΪ: Δεν ζήτησα ρουσφέτι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Εγώ προσωπικά δεν ζήτησα ρουσφέτι» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, το όνομα του οποίου βρίσκεται στην ογκωδέστατη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Αυτός που θα έπρεπε να απολογηθεί είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος οφείλει εδώ και 8 χρόνια επιδοτήσεις σε κτηνοτρόφο από τη Λάρισα ο οποίος είχε δικαιωθεί από την ελληνική δικαιοσύνη. Για αυτόν πήρα τηλέφωνο», σημείωσε.

Όπως τονίζει «απαίτησα και θα απαιτήσω μέχρι να εξοφληθεί (ο κτηνοτρόφος)», ο οποίος, όπως λέει «δικαιώθηκε από το 2019 αλλά τα οφειλόμενα ήταν από το 2015». Όπως σημείωσε στον αγρότη «κατεβλήθη ένα ποσό τον Ιανουάριο του 2025 και θα γίνει εξόφληση μετά το καλοκαίρι. Και θα συνεχίζω να πιέζω».

Για το εάν παρακολουθούνταν ο ίδιος, απαντάει: «όχι, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως λέει ο κ. Κόκκαλης, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκονται υπάλληλοι. «Πράγματι έγιναν και στη δικιά μας διακυβέρνηση λάθη αλλά αυτό άρχισε να ξεχειλώνει το 2019-2020. Οι πρώτες καταγγελίες ήταν το 2020 -2021. Τότε αυτές οι δικογραφίες πηγαίναν και στα γραφεία υπουργών και όποιος διάβασε τη δικογραφία, καταλαβαίνει, πως για τον κ. Αυγενάκη, είχε πιέσεις για να πληρωθούν κάποια δεσμευμένα ΑΦΜ. Από τον κ. Βορίδη, από όσα είπε ο ίδιος, προκύπτει πως κάτι υπάρχει. Υπέγραψε μια απόφαση με την οποία αυξήθηκε θεαματικά η κατανομή βοσκοτόπων και σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια αλλά και σε δικαιούχους του εθνικού αποθέματος», σημειώνει.





Πηγή: skai.gr

