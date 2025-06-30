ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «ταρίφες» των κυκλωμάτων

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργούσε το κύκλωμα που δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση στοιχεία από καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, έρχονται «στο φως της δημοσιότητας».

Οι ταρίφες

Πολυσέλιδες και υπερ-αναλυτικές καταγγελίες έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.

Όπως συνοψίζουν, οι ταρίφες του κυκλώματος, δηλαδή κάποιων από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν επιφορτισμένα με τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών, έφταναν μέχρι και το 60% προμήθεια από τις επιδοτήσεις , για το πρώτο έτος, όσον αφορά ποσά μέχρι 5.000 ευρώ.

Παράλληλα για επιδοτήσεις από 5.000 ευρώ- 15.000 ευρώ, το κύκλωμα ζητούσε προμήθεια έως και 70% ενώ για τις επιδοτήσεις που υπερέβαιναν τις 15.000 ευρώ, η προμήθεια έφτανε στο 80%.

Ειδικά για τους κτηνοτρόφους, προκύπτει πως υπήρχε μια επιπλέον ταρίφα 5 ευρώ για κάθε ανύπαρκτο ζώο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ειδικά για την Κρήτη, καταγγελίες αναφέρουν πως ο φερόμενος ως ταμίας του κυκλώματος πήγαινε στο ΑΤΜ μαζί με τον «μαϊμού δικαιούχο», για την ανάληψη της επιδότησης ώστε να διασφαλιστεί πως το κύκλωμα θα πάρει επί τόπου το ποσού που θα του αναλογούσε.

Πρωτοφανή ποσά

Εντύπωση προκαλεί την ίδια ώρα, πως σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία σε Κοζάνη-Φλώρινα-Καστοριά το 2019 οι εικονικές αιτήσεις ήταν 41 και οι αγρότες εκεί εισέπραξαν 810.000€ από τα κονδύλια της Ευρώπης.

Το 2020, όταν προφανώς το κύκλωμα επιβεβαίωσε ότι το «κόλπο» για την εξαπάτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, λειτουργεί κανονικότατα, υποβλήθηκαν 128 εικονικές αιτήσεις με συνολική επιδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ.

O ρόλος των ελεγκτών

Σε κάθε περίπτωση, υπήρχαν ελεγκτές που έκαναν σωστά τη δουλειά τους και χαρακτηριστικό αυτού είναι αποσπάσματα από ενδοϋπηρεσιακή αλληλογραφία μέσω mail μεταξύ ελεγκτών και προϊστάμενης που ήταν επιφορτισμένη με τους ελέγχους.

«Συναντώ νομότυπα έγγραφα, αλλά είναι εξόφθαλμη απάτη» και «Τυπικά ο έλεγχος γίνεται χωρίς ευρήματα, ηθικά δεν μπορώ να συνεχίσω», είναι μερικές από τις αναφορές που της κάνουν, με εκείνη στο τέλος να συντάσσει ένα ενημερωτικό υπόμνημα προς την οικονομική αστυνομία και να απευθύνεται ειρωνικά προς τους συνεργάτες της λέγοντας «Ετοίμασα σχέδιο με όλες τις απαραίτητες σάλτσες... Εγραψα και κάτι πετυχημένες σάλτσες για τους ελέγχους».

