Αυστραλία: 3 νεκροί από πυροβολισμούς - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Από τα πυρά σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας - Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ο ένοπλος δράστης αναζητείται - 

Αυστραλία

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο άνδρα στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά.

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους στην πόλη Lake Cargelligo, περίπου 611 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Από τα πυρά σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ ένας άλλος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

«Το κοινό καλείται να αποφεύγει την περιοχή και οι κάτοικοι να παραμείνουν μέσα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, η αστυνομία κάνει έκκληση στους κατοίκους να στείλουν ότι οπτικοακουστικό μπορεί να διαθέτουν από το περιστατικό.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ένας ένοπλος εκτιμάται ότι κρύβεται στην πόλη κρατώντας ένα όπλο.

Σημειώνεται πως οι πυροβολισμοί καταγράφονται ένα μήνα αφότου δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μια εκδήλωση στην παραλία Μπόντι για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

