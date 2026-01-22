Αυστραλία: 3 νεκροί από πυροβολισμούς - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο άνδρα στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά.

BREAKING: A suspected terror-linked shooting in Australia’s New South Wales has left at least 3 dead and 1 injured. The incident occurred in Lake Cargelligo. NSW Police Force have urged residents to stay indoors . pic.twitter.com/zwjDRsXn31 January 22, 2026

Η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους στην πόλη Lake Cargelligo, περίπου 611 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ, να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ο δράστης αναζητείται.

3 killed in Australia shooting on National Day of Mourning for victims of Hanukkah terror attack https://t.co/D1MXuYjqfm pic.twitter.com/b50kalKUvz — New York Post (@nypost) January 22, 2026

Από τα πυρά σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ ένας άλλος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

«Το κοινό καλείται να αποφεύγει την περιοχή και οι κάτοικοι να παραμείνουν μέσα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, η αστυνομία κάνει έκκληση στους κατοίκους να στείλουν ότι οπτικοακουστικό μπορεί να διαθέτουν από το περιστατικό.

Police are now appealing for anyone in the Lake Cargelligo area who may have mobile phone or dashcam vision, CCTV, photos, screenshots, or other material relevant to this incident to upload vision via the link below.



SUBMIT EVIDENCE ➡️ https://t.co/B2hXyVcIgo



It can also be… https://t.co/9c67sbfTN3 — NSW Police Force (@nswpolice) January 22, 2026

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ένας ένοπλος εκτιμάται ότι κρύβεται στην πόλη κρατώντας ένα όπλο.

Σημειώνεται πως οι πυροβολισμοί καταγράφονται ένα μήνα αφότου δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε μια εκδήλωση στην παραλία Μπόντι για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

