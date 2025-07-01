Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με εικασίες και γενικότητες δεν υπηρετείται η αλήθεια

Τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε σε ανάρτησή του στο facebook ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο κ. Αυγενάκης αφού ευχήθηκε καλό μήνα έκανε λόγο για αναφορές που γίνονται το τελευταίο διάστημα χωρίς τεκμηρίωση, εικασίες και γενικότητες, εννοώντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα όπως λέει θα τοποθετηθεί όπου απαιτηθεί «με νηφαλιότητα, θεσμική προσέγγιση και προσήλωση».

Την ανάρτηση συνόδευε και μια φωτογραφία από το Κούλε στο Ηράκλειο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Λευτέρη Αυγενάκη

Καλημέρα και καλό μήνα 🧿

Ακούγονται και γράφονται πολλά.

Συχνά χωρίς τεκμηρίωση.

Με εικασίες και γενικότητες δεν υπηρετείται η αλήθεια.

Με νηφαλιότητα, θεσμική προσέγγιση και προσήλωση στην ουσία, θα τοποθετηθούμε όπου απαιτηθεί.

Υπεύθυνα, σοβαρά και πάντα τεκμηριωμένα.

Καλή συνέχεια

Και καλή δύναμη!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.