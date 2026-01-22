Σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στη Φθιώτιδα και, μέσα από τα ρεπορτάζ της εκπομπής, γνωρίζουμε νέους αγρότες, επισκεπτόμαστε ιαματικές πηγές και ακούμε την αγωνία των κτηνοτρόφων της περιοχής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer:

Οι Θερμοπύλες αποτελούν έναν τόπο μοναδικής ιστορικής και φυσικής σημασίας. Στην καρδιά της Ελλάδας, όπως μαρτυρά και το όνομά τους, αναβλύζουν θερμά νερά, σχηματίζοντας μία από τις πιο γνωστές ιαματικές πηγές, όχι μόνο στη χώρα αλλά και διεθνώς. Ο αρμονικός συνδυασμός της βαριάς ιστορικής κληρονομιάς με τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών έχει αναδείξει την περιοχή σε σημαντικό πόλο επισκεψιμότητας, ο οποίος, ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητος έως και σήμερα.

Στη Φθιώτιδα, οι λύκοι πληθαίνουν, ενώ οι στάνες αδειάζουν. Ο αριθμός των προβάτων μειώνεται δραματικά και οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τον κλάδο τους να απειλείται με αφανισμό. Από το στόχαστρο των άγριων ζώων δεν ξεφεύγουν ούτε οι αγελάδες, ενώ για να λάβουν αποζημίωση οι παραγωγοί πρέπει να παρουσιάσουν ολόκληρο το ζώο. Η μόνη λύση που φαίνεται να αποδίδει είναι τα ειδικά κολάρα, τα οποία κοστίζουν ακριβά. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά το πρόγραμμα στην Ευρυτανία και αναμένεται να το επεκτείνει σε άλλες περιοχές από την ερχόμενη άνοιξη, με στόχο να προστατευτούν τα ζώα και οι κτηνοτρόφοι.

Όργωμα, φόρτωμα, ξεφόρτωμα και βίντεο στο TikTok. Μπορεί να είναι μικροί σε ηλικία, αλλά για τους αγρότες αυτής της γενιάς, όλα συνδυάζονται. Η Σύλια και ο Χρήστος δεν είναι ούτε 25 χρονών και αποφάσισαν να γυρίσουν στο χωριό και να ασχοληθούν με την αγροτική ζωή.

