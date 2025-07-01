«Το νέο χρηματοδοτικό πακέτο για την περίοδο 2026-2032 αποτελεί μία πολύ σημαντική ένεση στήριξης για την οικονομία και την κοινωνία, σε μια στιγμή που κυριαρχούν οι αναλύσεις ότι για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα υπάρξει νέα φάση του Ταμείου Ανάκαμψης. Το νέο πακέτο αντιστοιχεί στο 50% του Ταμείου Ανάκαμψης, άρα θα έχουμε μία σημαντική στήριξη η οποία κατευθύνεται σε κρίσιμους τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η στήριξη των αστικών συγκοινωνιών, το στεγαστικό, η κοινωνική συνοχή με έμφαση σε δράσεις για τα άτομα με αναπηρία».

Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του σήμερα στο Πρώτο Πρόγραμμα αναφορικά με τις χθεσινές ανακοινώσεις για τη δέσμη νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ύψους 8 δισ. ευρώ με την ενεργοποίηση τριών νέων ευρωπαϊκών ταμείων (Κοινωνικό Κλιµατικό Ταµείο, Ταµείο Εκσυγχρονισµού και το Ταµείο Απανθρακοποίησης Νήσων).

Σημείωσε δε ότι, ενώ για τα δύο πρώτα ταμεία οι δράσεις είναι οριζόντιες για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ταμείο απανθρακοποίησης αφορά μόνο στα ελληνικά νησιά και είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ΕΕ.

Αναφερόμενος στις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα νέα ταμεία ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ιδιαίτερα τα προγράμματα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, το νέο «Εξοικονομώ» που σχεδιάζεται να είναι πιο γρήγορο και αντιγραφειοκρατικό. Επίσης στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αστικών συγκοινωνιών με την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων καθώς και στην αύξηση των επιδομάτων στέγασης για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, αστυνομικούς κλπ. που υπηρετούν σε περιοχές στις οποίες το στεγαστικό πρόβλημα είναι εντονότερο, όπως για παράδειγμα τα νησιά.

Σε ερώτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι προκειμένου να μην υπάρξει κανένα αίσθημα αδικίας η κυβέρνηση θα κινηθεί εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδοτήσεων.

«Δεν είμαστε καινούργια κυβέρνηση. Εμείς πετύχαμε στην ΔΕΗ, στον ΕΦΚΑ, στην ψηφιακή διακυβέρνηση. Μειώσαμε την ανεργία από το 18% στο 8%, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 880 ευρώ, κάναμε τη μεταρρύθμιση με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αντιμετωπίσαμε την κρίση με την Τουρκία στον Έβρο, την κρίση του κορονοϊού, προχωρήσαμε με την Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων στα νότια της Κρήτης, καταθέσαμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Επομένως οι πολίτες έχουν δείγματα γραφής», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

«Από την άλλη πλευρά δεν κρύβουμε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως και στον ΟΣΕ υπάρχει θέμα γιατί δεν υπήρξε τόσο αποφασιστική και συντεταγμένη δράση. Με την ίδια παρρησία που λέμε αυτό, ζητάμε από τους πολίτες να κρίνουν και αν αυτά που λέμε για την οικονομία, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση της άμυνας είναι αλήθεια ή όχι. Ζητάμε να κριθούμε από το συνολικό αποτέλεσμα. Και οι πολίτες θα κρίνουν την ειλικρίνεια και την αποτελεσματικότητα της δικής μας πλευράς, αντιπαραβάλλοντας με την ειλικρίνεια και την αποτελεσματικότητα της αντιπολίτευσης», επεσήμανε κλείνοντας.

