Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ο θεσμός πίσω από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η «υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ» επαναφέρει στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), ενός θεσμού που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε αθόρυβα στη σκιά των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η παρουσία και η δράση της επικεφαλής, *Λάουρας Κοντρούτσα Κόβεσι*, καθιστούν πλέον σαφές το εύρος των δυνατοτήτων αλλά και των παρεμβάσεών της, ειδικά σε ζητήματα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων.

Η EPPO δημιουργήθηκε το 2017, με τη λειτουργία της να ξεκινά δυναμικά από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η επιλογή της *Ρουμάνας δικαστικής λειτουργού*, η οποία το 2020 δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον πολιτικό διωγμό της στην πατρίδα της, σηματοδότησε μια νέα εποχή επιμονής και αδιάλειπτης έρευνας κατά της διαφθοράς.

Δομή και αποστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Με έδρα το Λουξεμβούργο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συγκροτείται από 24 Ευρωπαίους εισαγγελείς - έναν ανά κράτος μέλος που συμμετέχει - ενώ διαθέτει και αποκεντρωμένες ομάδες εισαγγελέων ανά χώρα. Για παράδειγμα, στην Αθήνα η ομάδα αριθμεί 10 εντεταλμένους. Το κεντρικό όργανο της EPPO εποπτεύει τις έρευνες και διώξεις που εξελίσσονται τοπικά, λειτουργώντας με πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές Αρχές. Οι δικαστικές της πράξεις τελούν υπό τον έλεγχο των εθνικών δικαστηρίων, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Ξεχωριστή θέση στη λειτουργία της EPPO κατέχει η προστασία των πληροφοριοδοτών, με ειδικά ψηφιακά εργαλεία στη διάθεση κάθε πολίτη που θέλει να καταγγείλει οικονομικά εγκλήματα ή διαφθορά.

Στοιχεία δράσης και διεθνείς υποθέσεις

Στην ετήσια έκθεση της για το 2024, η EPPO αναφέρει 2.666 ενεργές υποθέσεις με εκτιμώμενη ζημία άνω των 24,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. *«Με εκτιμώμενη ζημία ύψους 13,15 δισ. ευρώ, η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 53% της συνολικής εκτιμώμενης ζημίας»*, αναφέρει η έκθεση. Επιπλέον, η αξία των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στη διάρκεια του έτους ανήλθε σε 849 εκατ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαχειριστεί σημαντικές υποθέσεις, όπως η έρευνα για τα συμβόλαια εμβολίων κατά της COVID-19 και πολύπλοκα δίκτυα απάτης ΦΠΑ, ακόμη και με εμπλοκή της *ιταλικής Καμόρα*. Η ίδια η Κόβεσι δεν δίστασε να απειλήσει με νομική κίνηση κατά της Κομισιόν για καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση της EPPO, δείχνοντας επιμονή και αποφασιστικότητα ακόμη και απέναντι στα ευρωπαϊκά όργανα.

Επικαιρότητα και ελληνικές υποθέσεις

Στην Ελλάδα, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έγινε ιδιαίτερα αισθητή με την έρευνα για τα «εικονικά βοσκοτόπια» του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με τη διερεύνηση αναθέσεων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης - όπου σύμφωνα με το Politico, 10 εταιρείες διαχειρίστηκαν πάνω από 600 έργα αξίας 2,5 δισ. ευρώ. Η έρευνα αγγίζει επίσης το *δυστύχημα στα Τέμπη* και συμβάσεις στον σιδηρόδρομο. Η επιθετική της τακτική έχει προκαλέσει αντιδράσεις και επικρίσεις στην πολιτική σκηνή, με την ίδια την Κόβεσι να καταγγέλλει παρεμπόδιση του έργου της, ειδικά στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επικεφαλής της EPPO επιμένει: *«Δεν κυνηγάμε χώρες. Κυνηγάμε εγκλήματα»*. Όπως είχε δηλώσει στη Monde το 2016, *«Δεν με ενδιαφέρει αν είναι υπουργός, δήμαρχος ή γραμματέας. Αν υπάρχει παρανομία με ευρωπαϊκά κονδύλια, θα φτάσουμε μέχρι τέλους»*. Σήμερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες διαπιστώνουν ότι η υπόσχεση αυτή βρίσκει ουσιαστική εφαρμογή στη δράση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πηγή: Deutsche Welle

