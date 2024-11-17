Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά ο Νίκος Τσιούτσιας, διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού ενώ απέδωσε τη διαγραφή του στην πρόταση να γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στο MEGA, o κ. Τσιούτσιας, αναφερθείς στους λόγους διαγραφής του κ. Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι «οι διατυπώσεις των θέσεων Σαμαρά γύρω από τον ελληνοτουρκικό διάλογο είναι γνωστές γιατί είχαν τεθεί ξανά σε δημόσια συζήτηση. Και μάλιστα μπορεί να πει κανείς ότι ο κ. Σαμαράς έχει δικαιωθεί για όλες αυτές τις παρεμβάσεις του. Μάλιστα, οι γνωστές αυτές θέσεις και στον πρωθυπουργό δεν είχαν φέρει μέχρι τώρα τη διαγραφή του. Αντίθετα, αυτό που την προκάλεσε ήταν η πρόταση να αποτελέσει ο Κώστας Καραμανλής τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Παράλληλα, ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδια του πρώην πρωθυπουργού δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, αναφέροντας «δεν αποκλείω τίποτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι οι επόμενες μέρες θα τον βρουν στις ΗΠΑ».

Ακολούθως, στην ερώτηση εάν ο κ. Σαμαράς απειλεί την κυβερνητική συνοχή, ο κ. Τσιούτσιας δήλωσε ότι «από χθες ο Αντώνης Σαμαράς με μια ιστορικότητα απόφαση την οποία αναλαμβάνει την ιστορική και πολιτική ευθύνη του Πρωθυπουργού δεν μετέχει στην κυβέρνηση. Στην ΚΟ δεν μετέχει. Επομένως, δεν είναι και υπεράνθρωπος, αφού δεν μετέχει πουθενά πια, να ρίξει την κυβέρνηση».

Αναφορικά με την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαγράψει τον κ. Σαμαρά ο κ. Τσιούτσιας τη χαρακτήρισε ιστορική καθώς όπως επισήμανε «ούτε ο Κώστας Καραμανλής είχε διαγράψει τον αείμνηστο το 1998, εννοώ τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε τον επίτιμο το 2010 όταν στάθηκε στο πλευρό του κόμματος που ίδρυσε η κυρία Μπακογιάννη».

Πηγή: skai.gr

