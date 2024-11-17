Sea-Watch: Ο Ίλον Μασκ αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη

«Οι δικαστές πρέπει να απομακρυνθούν», έγραφε πριν λίγες μέρες στο X ο Ίλον Μασκ ασκώντας κριτική στηνιταλική δικαιοσύνη που αντιτίθεται σθεναρά στη μεταφορά μεταναστών στα ιταλικά μεταναστευτικά κέντρα στην Αλβανία. Χαστούκι στον Μασκ η απάντηση του ιταλού προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος, χωρίς να αναφέρει τον αμερικανό μεγιστάνα, διαμήνυσε ότι η κυριαρχία της Ιταλίας θα πρέπει να γίνεται σεβαστή, ιδίως από εκείνους για τους οποίους λέγεται ότι θα αναλάβουν σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση μιας φίλης και σύμμαχης χώρας. Λίγο αργότερα ο Ίλον Μασκ αποκαλούσε στο Χ «εγκληματική» την οργάνωση διάσωσης μεταναστών στη Μεσόγειο Sea-Watch. Αφορμή η πρόθεση της γερμανικής οργάνωσης να κινηθεί νομικά κατά των ιταλικών αρχών για τον, όπως υποστηρίζει, εξ αμελείας θάνατο 21 μεταναστών σε ναυάγιο στις 2 Σεπτεμβρίου.



Στο ζήτημα αναφέρθηκε και η Τζόρτζια Λινάρντι, εκπρόσωπος της Sea-Watch μιλώντας στο APTN: «Η επίθεση του Ίλον Μασκ αρχικά κατά της ιταλικής δικαιοσύνης και στη συνέχεια κατά της Sea-Watch βρίσκει πρόσφορο έδαφος, που έχει προετοιμαστεί από την ιταλική κυβέρνηση, η οποία θα όφειλε να προστατεύει το δικαστικό σύστημα και την κοινωνία των πολιτών από τέτοιου είδους επιθέσεις. Αντ' αυτού η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιτίθεται και εκείνη τις τελευταίες εβδομάδες προσωπικά τόσο στο ιταλικό δικαστικό σύστημα, όσο και το έργο της οργάνωσης διάσωσης Sea-Watch».

Μεταναστευτική πολιτική με θανατηφόρες επιπτώσειςΗ εκπρόσωπος της οργάνωσης διάσωσης πιστεύει ότι όσο αποσπάται η κοινή γνώμη από τη συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη θάλασσα τόσο μεγαλύτερες είναι οι «θανατηφόρες επιπτώσεις» στη Μεσόγειο. Η Τζόρτζια Λινάρντι θεωρεί ότι οι αναρτήσεις του Ίλον Μασκ σχετίζονται με το γεγονός ότι η Sea-Watch είναι «ενοχλητικός μάρτυρας των επιπτώσεων της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης μεταναστευτικής πολιτικής»:«Προσπαθήσαμε να στρέψουμε την προσοχή της κοινής γνώμης σε όσα συνιστούν πραγματικά εγκλήματα εστιάζοντας στην παράλειψη διάσωσης, την οποία καταγγείλαμε την ημέρα που δεχθήκαμε την επίθεση του Ίλον Μασκ, η οποία είχε ως στόχο να αποπροσανατολίσει από κρίσιμα ζητήματα. Ως οργάνωση παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, καταγράφοντας τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη θάλασσα και καταγγέλλοντας τις θανατηφόρες επιπτώσεις της ιταλικής και ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής στη Μεσόγειο».APTN, afp, dpa

