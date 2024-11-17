ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Μείζονα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με εκθέσεις ιδεών

«Tα μείζονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας δεν αντιμετωπίζονται από εκθέσεις ιδεών, αλλά από ενεργητικές, προοδευτικές πολιτικές, που έχουν στο επίκεντρο την κοινωνική πλειοψηφία», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απαντώντας στην εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε εκ νέου μια έκθεση ιδεών, σχολιάζοντας την πραγματικότητα ως σαν να κυβερνά κάποιος άλλος πεντέμισι χρόνια τώρα», αναφέρει η Κουμουνδούρου και προσθέτει:

«Μαθήματα δημοκρατίας και μετασχηματισμού του νοήματος του Πολυτεχνείου με άμεσους συνεργάτες τον Μάκη Βορίδη, τον 'Αδωνι Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη περιττεύουν. Ειδικά όταν σήμερα, 51 χρόνια από τη μεταπολίτευση, βασικά κεκτημένα της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας: το κράτος δικαίου, η δημόσια παιδεία, το ΕΣΥ, η αντιπροσωπευτικότητα πλήττονται από τη δική του διακυβέρνηση».

Συνεχίζοντας την κριτική υποστηρίζει: «Κι αν ο ίδιος επιθυμεί την ανανέωση του συνθήματος για "ψωμί", όπως γράφει, αντί να επιδίδεται σε ασκήσεις μαθηματικών για τα μεγέθη της οικονομίας, ας λάβει μέτρα άμεσα προκειμένου να ανακουφιστεί το εισόδημα της πλειοψηφίας, να αντιμετωπίσει τον καλπάζοντα πληθωρισμό και τις αυξήσεις σοκ στην ενέργεια. Τα υπερκέρδη από τη γιγάντια φορολογία του άλλωστε, αφήνουν κάθε δημοσιονομικό περιθώριο.

Κι αν κόπτεται για τη δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, να σταματήσει τώρα τη μεθοδική διάλυση των δομών του, να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για μαζικές προσλήψεις ιατρών με σημαντική αύξηση των μισθών τους και να μην προχωρήσει περαιτέρω τα σχέδιά του για ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών.

Κι αν ενδιαφέρεται, τέλος, για το κλίμα, να πει στον ελληνικό λαό τί πρωτοβουλίες θα αναλάβει σε ένα διεθνές σκηνικό που θα βρει τις ΗΠΑ εκτός της συμφωνίας του Παρισιού και με έναν υπουργό Περιβάλλοντος αρνητή της κλιματικής αλλαγής. Διότι η χώρα μας ήδη βιώνει βαθιές πληγές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Πηγή: skai.gr

