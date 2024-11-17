Κεφαλογιάννης: Αλλάζει και το δόγμα υπεράσπισης του Αιγαίου με τη δημιουργία «θόλου»

Το δόγμα υπεράσπισης του Αιγαίου αλλάζει. Παλαιότερα υπήρχε το πιο παραδοσιακό, ότι αντιαεροπορικά ήταν κυρίως τα αεροπλάνα μας, ενώ πλέον με τη δημιουργία «θόλου» ενισχύουμε τις γραμμές άμυνας.

Αυτό τόνισε σε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό TALK RADIO 98.9 ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης.

Για το «θόλο» εξήγησε ότι «θα καλύπτει το σύνολο της επικράτειας, από τον Έβρο μέχρι και όλο το ανατολικό Αιγαίο, σε ένα ευέλικτο σύστημα το οποίο θα είναι αντί-drone, αντιπυραυλικό και αντιαεροπορικό».

«Στην ουσία θα καλύπτει τρεις ανάγκες. Σε συνδυασμό με τα συμβατικά μέσα τα οποία θα έχουμε, δηλαδή τα μαχητικά 4,5-5ης γενιάς, τις νέες φρεγάτες Belharra, οι οποίες από μόνες τους αποτελούν ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της περιοχής όπου βρίσκονται. Για πρώτη φορά θα διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα της χώρας» επισήμανε.

Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε στη Βουλή «σε μία κλειστή ενημερωτική συνεδρίαση προς τους εκπροσώπους των κομμάτων, η Νέα Δομή Δυνάμεων» στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης.

«Μεταξύ άλλων, ενημερώσαμε τα κόμματα για τους σχηματισμούς του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στις αρχές του επόμενου έτους η Νέα Δομή Δυνάμεων θα «κουμπώσει» στο δεκαετές εξοπλιστικό πρόγραμμα, το οποίο επεξεργάζονται τα Επιτελεία και βρίσκεται στην τελική του φάση» συμπλήρωσε.

«Έχουμε αντλήσει διδάγματα από τους σύγχρονους πολέμους που διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και στόχος είναι η προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες απαιτήσεις» πρόσθεσε.

Για το κλείσιμο στρατοπέδων, ανέφερε ότι «έχουμε 837 στρατόπεδα, περισσότερα από όσα έχουν οι ΗΠΑ στο έδαφός τους, γεγονός που σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως το δημογραφικό, έχει ως αποτέλεσμα πολλά από αυτά να έχουν ιδιαίτερα μικρή επάνδρωση που φτάνει ενδεχομένως μέχρι και το 20%».

«Στόχος είναι η δημιουργία πολυδύναμων στρατοπέδων και ένα συμμάζεμα που θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στα επίπεδα επάνδρωσης που επιθυμούμε, τουλάχιστον σε περιοχές αιχμής, όπως ο Έβρος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι ώστε να έχουμε την κατάλληλη αποτρεπτική δύναμη» υπογράμμισε.

«Σε βάθος δεκαετίας υπολογίζεται η εξοικονόμηση πόρων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να μπορούν να διατεθούν και πάλι στον τομέα της 'Αμυνας» συνέχισε.

Για το οικιστικό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, την αναβάθμιση των Στρατιωτικών Σχολών και τα μέτρα στήριξης των στελεχών, ανέφερε: «Το πιο σημαντικό οπλικό σύστημα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Προχωρούμε σε άμεσες παρεμβάσεις με σκοπό την έμμεση αύξηση του εισοδήματος των γυναικών και των ανδρών των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Βρίσκεται», είπε, «σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής στρατιωτικών κατοικιών σε όλη την Ελλάδα, το οποίο ευλόγως ξεκίνησε από τον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η πρώτη φάση θα αφορά 1.000 κατοικίες, ήδη κατασκευάζονται αρκετές από αυτές, και το σύνολό τους θα ολοκληρωθεί σε βάθος διετίας. Η δεύτερη φάση θα αφορά κατασκευή κατοικιών σε περιοχές όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη».

«Μία άλλη παράμετρος που αποδεικνύει την κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ότι το 15% των κατοικιών θα διατεθεί για κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή σε γιατρούς ή δασκάλους που διορίζονται σε ακριτικές περιοχές» εξήγησε.

«Ο στόχος είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να έχουν κατασκευαστεί περίπου 4.000 κατοικίες που θα καλύψουν στο απόλυτο τις ανάγκες που καταγράφονται από τα Επιτελεία» πρόσθεσε.

«Παράλληλα», είπε, «προχωρήσαμε στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση των στρατιωτικών σχολών. Πριν από περίπου έξι μήνες, θεσμοθετήσαμε ένα νομοσχέδιο που παρέχει την δυνατότητα στις στρατιωτικές σχολές να κάνουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, μεταδιδακτορικά προγράμματα, με αντικείμενα συνδεδεμένα με τις νέες απαιτήσεις. Επιπλέον, τετραπλασιάστηκε ο μισθός των σπουδαστών μας στις σχολές αξιωματικών και διπλασιάστηκε στις σχολές υπαξιωματικών».

«Σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που είναι καθ' ύλην αρμόδιο για τα μισθολογικά ζητήματα, λαμβάνοντας υπόψη και σχετική μελέτη που πραγματοποιούν τα Επιτελεία, προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα νέο μισθολόγιο για τα στελέχη μας, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες» τόνισε.

Για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας για τον αυτισμό επισήμανε ότι «στο νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάσαμε με τον κ. Υπουργό πριν δύο εβδομάδες μιλήσαμε, μεταξύ άλλων, για κάποιες νέες δομές υγείας όπως για παράδειγμα την δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τους ενήλικες ΑμεΑ».

«Στην ουσία δημιουργούμε κάποιες δομές για την περίοδο όπου οι γονείς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών τους, προκειμένου να μπορούμε να διασφαλίζουμε το μέλλον τους. Έχουμε ένα εξαιρετικό Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παιδιών, το οποίο επισκέφτηκα πρόσφατα στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διεξάγεται η πρόληψη, η διάγνωση, αλλά και η θεραπεία μιας πολύ μεγάλης γκάμας ζητημάτων που αφορούν παιδιά με αυτισμό και όχι μόνο» ανέφερε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας υπογράμμισε ότι «η κανονικότητα πρέπει να είναι το ζητούμενο στις σχέσεις μεταξύ όλων των γειτόνων».

«Από εκεί και πέρα δεν έχουμε καμία αυταπάτη» πρόσθεσε τονίζοντας ότι ναι μεν αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν «ήρεμα νερά», από την άλλη όμως «η Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, δεν έχει κάνει πίσω σε καμιά από τις μαξιμαλιστικές ή αναθεωρητικές θέσεις της».

«Η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι μία. Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε να περάσει το μήνυμα σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται τα εθνικά συμφέροντα, την εθνική κυριαρχία ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ότι εδώ είμαστε, επί του πεδίου, αν χρειαστεί να δώσουμε την απάντηση» ξεκαθάρισε.

Πηγή: skai.gr

