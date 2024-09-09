Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2024, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου της Κυβέρνησης για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης και οι Υφυπουργοί κκ. Χρίστος Δήμας και Θάνος Πετραλιάς θα εξειδικεύσουν τα μέτρα που αφορούν τις αυξήσεις αποδοχών και τις μειώσεις φόρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.