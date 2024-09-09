Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το κυβερνητικό restart της ΔΕΘ και τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός

Τον οδικό χάρτη που θα διανύσει η κυβέρνηση της ΝΔ την επόμενη τριετία, μέχρι το 2027, ξεδίπλωσε τόσο κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, το Σάββατο το βράδυ, όσο και κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες, ο πρωθυπουργός, δίνοντας ένα σαφές στίγμα για το υπόλοιπο της δεύτερη θητείας του.

Οι άξονες που θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική, όπως περιγράφηκαν και εξαγγέλθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φανέρωσαν ένα κυβερνητικό restart, το οποίο θέτει στο επίκεντρο, τον πολίτη, όχι μόνο με τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που εξήγγειλε διευκολύνοντας την καθημερινότητά του, αλλά και με σειρά άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων, από την υγεία μέχρι την παραβατικότητα και την ασφάλεια, προς την ίδια κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός έδωσε και ένα έντονα πολιτικό περιεχόμενο στις τοποθετήσεις του, εκπέμποντας μηνύματα με πολλούς αποδέκτες και εντός της πολιτικής σκηνής, με βασικότερο ότι η ΝΔ είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στη χώρα, που μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και να δώσει ώθηση προς τα εμπρός.

Εξάλλου, είναι ο ίδιος που εδώ και καιρό, και ειδικά μετά το μήνυμα της κάλπης των ευρωεκλογών, επαναλαμβάνει τις συστάσεις προς του Υπουργούς του για ταχύτητα, εγρήγορση και αποτελεσματικότητα. Το ίδιο κλίμα διαπνέει και το πνεύμα των εξαγγελιών της ΔΕΘ, να κινηθούν όλα με ταχύτητα και σχέδιο ώστε άμεσα οι πολίτες να δουν τον αντίκτυπο τον μέτρων και των δράσεων στην καθημερινότητά τους, με απτά αποτελέσματα.

Δεν είναι τυχαίο επίσης, πως επέλεξε να αναφερθεί τόσο στους πολιτικούς του αντιπάλους, όσο και στο εσωτερικό του κόμματός του, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση πως και σε αυτή την κυβερνητική θητεία, θα κινηθεί θεσμικά, αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία ώστε η κυβέρνηση και ο ίδιος να κριθούν συνολικά το 2027.

Έστρεψε μάλιστα τα βέλη του και κατά της κατάστασης που επικρατεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με πρωταγωνιστές τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα, κάνοντας λόγο για απουσία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

"Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα, εκτός από αυτή που εκφράζει η κυβέρνηση. Μια συγκροτημένη πρόταση με αρχή μέση και τέλος και κυρίως κοστολογημένη. Δεν βλέπω εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε μία φάση αφασίας πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ δύναμη υποτίθεται προοδευτική και εκσυγχρονιστική καταψήφισε όλες τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήσαμε τους πρώτους 12 μήνες" σχολίασε ο πρωθυπουργός.

Στο κάδρο του πρωθυπουργού μπήκαν και τα εσωτερικά της ΝΔ, απαντώντας και για την κριτική που του άσκησαν οι προκάτοχοί του Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, διαβεβαιώνοντας ότι η ΝΔ δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ενότητας, "είναι και ισχυρή και ενωμένη" είπε, ενώ απέρριψε εισηγήσεις εντός της ΝΔ για αλλαγή ρότας ή δεξιά στροφή και επέμεινε να υπερασπίζεται τις επιλογές του

"Θα υπερασπίζομαι τις πολιτικές επιλογές που κάνω. Και θα προσπαθώ πάντα να πείθω και εντός ΝΔ αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη είναι μια μειοψηφία – ότι αυτό που λέμε είναι το ορθό.

Γι' αυτό κι απορρίπτω όλες αυτές τις συζητήσεις περί δεξιάς στροφής" ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου ώστε να κατέβει ο πήχης της αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα, υπενθυμίζοντας την ίδια κουβέντα που είχαν προκαλέσει και οι εθνικές εκλογές του 2023 "όταν πολλοί προέβλεπαν ότι με το υπάρχον σύστημα ήταν περίπου αδύνατη η αυτοδυναμία. Θυμάμαι τη ΝΔ να είναι δημοκοπικά στο 31 - 32% και τελικά πήγε στο 41%.

Τελικά, η αυτοδυναμία αποδείχθηκε εφικτή. Σε αυτούς που προβλέπουν ότι η αυτοδυναμία με τον υφιστάμενο νόμο είναι άπιαστο όνειρο θα συνιστούσα υπομονή" παρατήρησε ο πρωθυπουργός.

Το ίδιο απορριπτικός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός και έναντι όσων καταλογίζουν στην κυβέρνηση μεταρρυθμιστική κόπωση επαναλαμβάνοντας πως οι κυβερνήσεις κρίνονται σε βάθος 4ετίας.

"Γι' αυτό και επιμένω να παρουσιάζω όσα κάναμε τον πρώτο χρόνο για να αντικρούσω την επιχειρηματολογία περί μεταρρυθμιστικής κόπωσης, τη συνέπεια λόγων και έργων και να επιμείνω πολύ σε όσα έχουμε να κάνουμε την επόμενη 3ετία" δήλωσε.

Σε πολιτικό επίπεδο πάντως ο πρωθυπουργός έσπευσε να κλείσει εκ νέου τα ανοιχτά μέτωπα για την Προεδρία της Δημοκρατίας, το οποίο έρχεται και επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο με ονοματολογία και σενάρια, βάζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχέδιά του. "Αυτή η συζήτηση θα γίνει τον Ιανουάριο και μέχρι τότε δε θα πω απολύτως τίποτα. Πέρα από το ότι σέβομαι και εκτιμώ την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρώ όμως άδικο και για την ίδια και το θεσμό το ότι ανακυκλώνεται συνεχώς μια συζήτηση για πρόσωπο επόμενου/ης Προέδρου της Δημοκρατίας πριν από την ώρα της" διεμήνυσε.

Σε ό,τι αφορά τέλος το πολιτικό μέλλον του ίδιου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε στο εγγύς μέλλον, και έκλεισε τα σενάρια μεταπήδησής του σε ευρωπαϊκό αξίωμα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα ηγηθεί της ΝΔ για μια τρίτη θητεία, χωρίς αυτό – κατά μία ανάγνωση - να σημαίνει ότι δεν αποκλείεται το απώτερο πολιτικό μέλλον να εξελιχθεί στην Ευρώπη.

Άλλωστε και ο ίδιος απέκλεισε μία "απότομη μεταπήδηση" όπως είπε. "Δεν έχω κάποιο σχέδιο κάποιας απότομης μεταπήδησης σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή θέση. Το επαναλαμβάνω και τώρα είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας για μια πλήρη θητεία. Αυτή τη θητεία σκοπεύω να την εξαντλήσω ως την Άνοιξη 2027.(...) Είμαι Πρωθυπουργός, είμαι αρχηγός της ΝΔ. Και δεν έχω καμία πρόθεση να βγω στη σύνταξη" κατέληξε.

