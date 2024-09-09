Αλλαγή σκηνικού στον ΣΥΡΙΖΑ φέρνει η ήττα Κασσελάκη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Μια καθαρή «νίκη» πέτυχε χθες η εσωκομματική αντιπολίτευση, με τον Στέφανο Κασσελάκη να «χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του». Ήταν η πρώτη ήττα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχε φροντίσει να δει τα «σημάδια».

Η μισή κοινοβουλευτική ομάδα είχε διαφωνήσει με τις αλλαγές που έκανε στο προεδρείο, η Επιτροπή Καταστατικού δεν πέρασε πολλές προτάσεις του, η Επιτροπή Δεοντολογίας δυσκολεύεται να βρει την πλειοψηφία να διαγράψει τον Χρήστο Σπίρτζη, αλλά και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας η πλειοψηφία που είχε ήταν οριακή μόλις «10-9».

Τρεις ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στον Στέφανο Κασσελάκη εκτός του 7ου ορόφου της Κουμουνδούρου. Ο Παύλος Πολάκης πάτησε το «κόκκινο κουμπί» και τον αμφισβήτησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των 163 μελών που επετεύχθη υπολογίζεται πως είχε τη «συνδρομή» περίπου 20 ψήφων από την πλευρά του χανιώτη βουλευτή. Θεωρείται πολύ πιθανό να έγινε και προσέγγιση υποστηρικτών του Στέφανου Κασσελάκη.

Ο δεύτερο παράγοντας ήταν ο συντονισμένος τρόπος που έδρασε η ομάδα των «87» όλο το τελευταίο διάστημα με συνεχές πρέσιγκ στην ηγεσία και πολλές «ζυμώσεις» με στελέχη του κόμματος.

Η μυστική ψηφοφορία ήταν η αφορμή για να απελευθερωθούν δυνάμεις αμφισβήτησης προς την πλευρά του προέδρου. Το βράδυ του Σαββάτου το «σκορ» έγραψε 122-90 και η εσωκομματική αντιπολίτευση ενωμένη με τον Παύλο Πολάκη έδειξε πως δεν απέχει πολύ από την έκπτωση του προέδρου από το αξίωμά του. Είναι βέβαιο πως οι δυο πλευρές θα τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους στην πορεία προς τις εκλογές αφού αυτά που τους χωρίζουν είναι πάρα πολλά.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος, ενώ και η λεγόμενη «φρουρά Τσίπρα» αναμένεται να βρει το πρόσωπο που θα την εκπροσωπήσει στην κρίσιμη μάχη που θα έρθει.

Κατά πολλούς η ζημία που υπέστη ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν διπλή. Πέρα από την ήττα με το να επιμείνει και να μην οδηγήσει μόνος του το κόμμα σε εκλογές έχασε την ευκαιρία σε μια κρίσιμη περίοδο να παραμείνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να μετέχει στα όργανα, να ασκεί το αντιπολιτευτικό του έργο, αλλά και να ανέβει στη ΔΕΘ σε λίγες ημέρες για πρώτη φορά ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτή τη φάση ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κοιτάξει να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να πάρει τις αποφάσεις του.

Είναι φυσιολογικό στο «στρατόπεδο» του να επικρατεί αμηχανία μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Οι προθέσεις του ενδεχομένως να αντικατοπτρίζονται στη φράση του στην Κεντρική Επιτροπή πως «τις αποφάσεις μου θα τις πω στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ». Δεν περίμενε κανείς, άλλωστε να ανοίξει τα χαρτιά του στο όργανο το οποίο τον αμφισβήτησε. Ο ίδιος επιμένει πως αντλεί τη μονιμοποίησή του από τη βάση του κόμματος που είναι διαφορετική από το συνέδριο του 2022.

Αύριο πιθανότατα θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία προκειμένου να χαράξει τον «οδικό άξονα» από εδώ και στο εξής, με την Κεντρική Επιτροπή να συγκαλείται και πάλι σε 15 ημέρες.

Το έκτακτο συνέδριο θα ανακηρύξει επίσημα τις υποψηφιότητες για την προεδρία. Ο χρόνος των εκλογών θα αποφασιστεί σε κάποιο από τα όργανα. Στη ΔΕΘ για τον ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Νίκος Παππάς.

Πηγή: skai.gr

