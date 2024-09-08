Ανδρουλάκης: Είναι κοντά η ώρα της συνταξιοδότησης του κ. Μητσοτάκη από τον λαό

«Σήμερα από τη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης με τη γνωστή αλαζονεία που τον χαρακτηρίζει, είπε ότι θα αποφασίσει ο ίδιος πότε θα "συνταξιοδοτηθεί". Τον ενημερώνω ότι για αυτό αποφασίζει πάντα ο λαός και είναι κοντά η ώρα της συνταξιοδότησης του, γιατί δεν σεβάστηκε την εμπιστοσύνη, που του έδωσε ο λαός πριν ένα χρόνο» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Μιλώντας απόψε Κυριακή στην Κατερίνη ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Έχουμε περισσότερη ακρίβεια και χειρότερες υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους. Δεν επιδεικνύεται σεβασμός στους θεσμούς και βέβαια η κυβέρνηση πάει από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα κλειστό σύστημα εξουσίας» και συμπλήρωσε: «Παντού ολιγοπώλια: Στην εμπορία τροφίμων, στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, στις τράπεζες και την ενέργεια. Ποια ήταν η απάντηση του κ. Μητσοτάκη σήμερα στη ΔΕΘ; Θα στείλει και νέα επιστολή στη Φον Ντερ Λάιεν. Λόγω της ανικανότητάς του να λύσει τα προβλήματα της χώρας, θα κάνει συλλογή επιστολών η Φον Ντερ Λάιεν. Θα είναι η συλλογή της αποτυχίας του».

«Είμαστε μια δύναμη που θα αξιοποιήσει μόνο την αγανάκτηση που προκαλεί η καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας; Όχι, εμείς δεν θέλουμε τον διχασμό και τη διχόνοια, ούτε αξιοποιούμε με λαϊκισμό τα αδιέξοδα του λαού. Θελουμε να κυβερνήσουμε για να έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν αγωνιζόμαστε με το πάθος για την εξουσία, αλλά αγωνιζόμαστε με πάθος για Αλλαγή, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια» υπογράμμισε ως προς τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Ωραία είναι τα ευχολόγια. Πέρυσι που κατέρρεε ο ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε κάποιος και έταζε λαγούς με πετραχήλια. Ότι θα τους έκανε κυβέρνηση. Από το 18%, πήγαν στο 15% και τώρα διαλύονται. Οι υποσχέσεις είναι εύκολες. Ο αγώνας είναι δύσκολος. Για να πετύχουμε να είμαστε δεύτερο κόμμα σε όλη την περιφέρεια πλην της Αθήνας καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από χιλιάδες ανθρώπους. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά αυτόν τον αγώνα στον βωμό των φιλοδοξιών του. Για να ξαναμπεί το πράσινο στον εκλογικό χάρτη της χώρας, έγινε μεγάλος αγώνας. Μην το υποτιμά κανείς. Για να κερδίσουμε 108 δήμους σε όλη την χώρα συν τους μεγάλους δήμους, πάλι έγινε μεγάλη προσπάθεια. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε αλλά έχει δρόμο μπροστά του. Δεν θα τον κάνει με τυχοδιώκτες, έωλες υποσχέσεις και λαϊκισμούς, αλλά με πρόγραμμα και συνέπεια. Θα διανύσουμε αυτόν τον δρόμο πόρτα-πόρτα, χωριό-χωριό. Αγκαλιάζοντας ξανά τις αγωνίες των φτωχότερων Ελλήνων και της μεσαίας τάξης. Αυτοί ήταν η ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν επενδύω σε κανένα άλλον, εκτός από όλους εσάς. Με εσάς ξεκίνησα. Με εσάς θα συνεχίσω και με όλους εσάς θα κάνουμε το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο ενωμένοι από ποτέ. Στις 6 και στις 13 Οκτωβρίου υπογράφουμε τη συνέχεια ενός αγώνα δυόμισι ετών κατά τον οποίο πετύχαμε πολλά» επισήμανε ως διακύβευμα της εσωκομματικής διαδικασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

