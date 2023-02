Δένδιας: Το Montego Bay παγκόσμιο νομικό πρότυπο για την Ελλάδα

«Το πιο σημαντικό για εμάς είναι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο απορρέει από την UNCLOS- τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας-, την οποία υπογράψαμε στο Μοντέγκο Μπέι. Για εμάς το Μοντέγκο Μπέι είναι το μέρος που πραγματικά σηματοδοτεί αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι το παγκόσμιο νομικό πρότυπο σε θέματα που αφορούν την οριοθέτηση στον θαλάσσιο πυθμένα, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ» διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με την ομόλογό του της Τζαμάικας, Καμίνα Τζόνσον Σμιθ (Kamina Johnson Smith).

Στην πρωτεύουσα της χώρας Κίνγκστον, ο Νίκος Δένδιας είχε εγκάρδια συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Τζαμάικα σε συνέχεια προηγούμενων επαφών τους στο περιθώριο 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο του 2022 στη Νέα Υόρκη. Κατά τη συνάντηση, υπέγραψαν μνημόνιο για τις Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας - Τζαμάικας. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκαν η προώθηση της διμερούς συνεργασίας στις επενδύσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, και εντός των διεθνών οργανισμών, καθώς και η κοινή προσήλωση στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, η 9η Διάσκεψη «Our Ocean Conference 2024» που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και οι σχέσεις ΕΕ- Τζαμάικας.

Κατά την παραμονή του στην Τζαμάικα, ο Νίκος Δένδιας παρευρέθηκε στην τελετή αδελφοποίησης του δήμου Σητείας της Κρήτης με το Μοντέγκο Μπέι, της πόλης όπου υπεγράφη το 1982 η Σύμβαση ΟΗΕ για το Δίκαιο Θάλασσας. Στην τελετή παρέστησαν ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης και ο δήμαρχος Μοντέγκο Μπέι Λιρόι Γουίλιαμς (Leeroy Williams). Σε δήλωσή του μετά το πέρας των συναντήσεων στην Τζαμάικα, ο Νίκος Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά ε στην αδερφοποίηση του Μοντέγκο Μπέι με τη Σητεία. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το Μοντέγκο Μπέι, δηλαδή η πόλη στην οποία υπογράφηκε η UNCLOS, η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, αδελφοποιείται με τη Σητεία. Μια ελληνική πόλη στο άκρο της Κρήτης, σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο όπου η ακριβής εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας αποκτά μια εθνική σημασία» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνεχάρη τον δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους κατοίκους της Σητείας «γι' αυτή την εξαιρετική επιλογή».

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τη με τη Νομικό Σύμβουλο της Διεθνούς Αρχής του Θαλάσσιου Βυθού (ISA), Μαριάνα Ντέρνεϊ (Mariana Durney). «Συζητήσαμε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και ενεργούς συμμετοχής γυναικών στην ISA. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, πραγματοποίησα έκτακτη δωρεά για την υποστήριξη της δράσης της Αρχής» γνωστοποίησε με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Δένδιας. Σημειώνεται πως η ISA συστάθηκε κατ' εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και της Συμφωνίας 1994. Αποτελείται από 167 κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει την έδρα της στο Κίνγκστον της Τζαμάικας.

Με την επίσκεψή στην Τζαμάικα ο Νίκος Δένδιας ολοκλήρωσε την πενθήμερη περιοδεία του σε έξι χώρες της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής, που ξεκίνησε τη Δευτέρα από τη Βραζιλία, συνεχίστηκε στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή, την Παραγουάη και τον Παναμά.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Βραζιλία, την Ουρουγουάη, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Τζαμάικα. Κατά την περιοδεία του στις έξι χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας με τα συγκεκριμένα κράτη σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών σχέσεων, της οικονομίας, των επενδύσεων, της άμυνας, της ναυτιλίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, του τουρισμού. Στην ατζέντα των επαφών του βρέθηκε και η 9η Διάσκεψη «Our Ocean Conference 2024» που θα φιλοξενηθεί από την Ελλάδα και υπογραμμίστηκε η κοινή προσήλωση στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Κατά την περιοδεία υπέγραψε με ομολόγους του μνημόνια κατανόησης διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως τη συνεργασία στον τομέα της Διπλωματικής Εκπαίδευσης και τη σύσταση Μηχανισμού Πολιτικών Διαβουλεύσεων των ΥΠΕΞ. Επιπλέον, κάλυψαν και τη συνεργασία της Ελλάδας με τις εν λόγω χώρες και στους κόλπους διεθνών οργανισμών, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, με βάση την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με τον Νίκο Δένδια να αναδεικνύει ταυτόχρονα τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα για τις σχέσεις των εν λόγω χωρών με την ΕΕ.

Επίσης, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με μέλη των ελληνικών κοινοτήτων στη Νότια και την Κεντρική Αμερική (Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παναμά). Τέλος, ανακοινώθηκε η επίσημη αποδοχή του αιτήματος για σύσταση ελληνικής πρεσβείας στον Παναμά.



Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών

I attended, in #Jamaica, the town twinning ceremony between Municipality of Sitia in Crete 🇬🇷 & #MontegoBay 🇯🇲, the city where #UNCLOS was signed in 1982. Sitia Mayor, Giorgos Zervakis, & Montego Bay Mayor, Leeroy Williams, also attended the ceremony. pic.twitter.com/CFAfEQtl0C